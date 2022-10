Podemos plantea abrir un debate sobre el papel de la Fundación de Deportes

El grupo municipal de Podemos-Marea da Vila defiende la necesidad de abrir un debate sobre si el papel actual de la Fundación de Deportes es “o axeitado para actuar como motor da actividade deportiva”. La edil morada, María de la O Fernández, advierte al alcalde que “Alberto Varela debería entender que o papel do Concello no deporte local debe ir máis alá de recibir aos deportistas no Salón Nobre”.





En este sentido, desde Podemos apuntan a problemas recurrentes, sobre todo en lo referente al estado de las instalaciones, ante los cuales acusan al ejecutivo de “improvisar” y actuar “en reacción á queixa”.





Fernández cree, sin embargo, que no habrá cambios porque, dice, el que gobierna “vive nunha situación de permanente autocompracencia”, como se demostró, asegura, durante el Pleno en el que se analizaron las cuentas de la Fundación de Deportes.





“E non será porque non houbo problemas cos clubes deportivos, pero o alcalde debeu borrar da súa memoria o episodio da dimisión en bloque da directiva do Clube de Remo de Vilaxoán pola paralización das obras do centro social, ou o culebrón co céspede da Lomba”, señala la portavoz de Podemos. La edila incide en que “algo falla no modelo actual cando existe tanto descontento”.





Por ello, Fernández defiende que “é preciso pararse a avaliar cara onde queremos ir e cal é o modelo que nos levará por ese camiño, algo que pasa tamén por definir o papel da Fundación.





Un estudio

Podemos presentará al Pleno una moción para reclamar un estudio de las instalaciones deportivas. Piden que se actúe en los casos más urgentes, como el césped del Manuel Jiménez, pero se preguntan por el retraso en la obra del pabellón de Fontecarmoa. “Este goberno ten un grave problema de xestión”, señala Fernández