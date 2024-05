El PP lamenta la renuncia a las banderas azules y critica que solo haya socorristas en dos playas

El grupo municipal del PP de O Grove critica al gobierno local por renunciar a las banderas azules en sus playas. Los populares inciden en que estos distintivos están vinculados a la calidad y los servicios de los arenales, por lo que, un año más, se perderán “enormes vantaxes de promoción turística”.

El portavoz municipal, Pablo Leiva, sostiene que todas las localidades de la provincia, excepto O Grove y Nigrán, optan a estas banderas, razón por la que no entiende que “Cacabelos vaia en dirección contraria”.

En el Partido Popular sospechan que esta situación se debe a la “vagancia” del regidor para no tener que elaborar el expediente y para “aforrar uns cartos”, puesto que estos distintivos requieren de inversiones en servicios para los arenales.

Pablo Leiva lamentó que se solo se implante el servicio de socorrismo en dos de las 21 playas de O Grove (A Lanzada y As Pipas), ya que “deixa con certa situación de risco ao resto”.