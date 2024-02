Torrado: "Deberíamos probar a non cambiar de candidato e estabilizar o noso proxecto"

La caída del PSOE, que se quedó en nueve actas, provocó que el vilagarciano Julio Torrado se quedase sin escaño, tras dos legislaturas en O Hórreo. “O resultado é desagradable e moi insatisfactorio”, reconoce el socialista, que felicita al PP por demostrar “a súa capacidade electoral” y al BNG por sus buenos datos.



Sobre las razones de la pérdida de peso de los socialistas, Torrado tiene claro que no hay un único factor y que, pensar así, sería un error, pero destaca algunas claves, como el hecho de que “levamos desde 2009 presentando un candidato distinto”, lo que considera que “impide consolidar un proxecto estable a longo prazo”. Por ello, ahora apuesta por darle la vuelta a la receta y “probar o que nunca probamos: A paciencia”, ya que “se non somos capaces de estabilizar as decisións nosas, será moi difícil de trasladar á cidadanía”.

Torrado es claro, entonces, a la hora de apostar por la continuidad de Besteiro al frente del PSdeG, pero también cree que en los resultados socialistas influyó el hecho de que el BNG fuese percibido como una posibilidad mayor de lograr el cambio en Galicia. Es decir, el voto útil que, reconoció el vilagarciano, “noutras ocasións nos ten favorecido a nós”.



En cuanto a los resultados en Vilagarcía, Torrado señala que “estamos no mesmo plano que outros lugares, incluso algo por riba”. En este sentido, incide en que si las urnas arrojasen el mismo veredicto en el conjunto de Galicia que el que dieron en la capital arousana, a día de hoy sí que habría cambio en la Xunta. “En Vilagarcía hai unha vontade xeral progresista e a tendencia da xente de votar máis á esquerda que a dereita. Outra cousa é que nós non fumos capaces, nestas eleccións, de capitanear ese voto”, asegura Torrado.