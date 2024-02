Xunta y Concello discrepan sobre las obras que precisa el albergue de Carril

El Concello de Vilagarcía y la Xunta de Galicia discrepan sobre las obras que precisa el albergue de Carril. Así lo explicó el alcalde, Alberto Varela, que espera que este asunto no se convierta en “discusiones estériles” y que no se le pidan a las instalaciones vilagarcianas “cousas que non se lle piden a outros concellos”.



El regidor apuntó que, ya desde el principio, los jefes de obra mostraron su desacuerdo con el informe de la administración autonómica que, entre otras cuestiones, pedía que se urbanizara el entorno del albergue, que se corrigiera las humedades en paredes y maderas o las grietas en los suelos de los baños y detectaba falta de interruptores en la zona de la lavandería o ausencia de iluminación en las escaleras.



“Nos próximos días o albergue vai a estar a disposición de la Xunta”, apuntó Varela, que aseguró que el informe que se trasladará a Turismo de Galicia irá en el sentido que indican los jefes de obra, es decir, rechazando algunas de las deficiencias que señalan los técnicos autonómicos, aunque no entró a detalle.

Diferencias de trato

Eso sí, el regidor socialista no perdió ocasión para criticar la actitud de los ediles del PP de Vilagarcía. “Nunca me deixa de sorprender esa renuncia que fan a defender a súa cidade”, dijo Varela, que recordó que “noutros lugares a Xunta si que constrúe albergues”, mientras que en la capital arousana lo promovió el Concello con fondos de la Diputación, “pese a que aquí hai un Camiño oficial”.



Asimismo, Varela incidió en la “casualidade” de que la nota del Partido Popular sobre el albergue llegase un día en el que, a pocos metros de estas instalaciones, los padres del colegio de Carril realizaban una concentración para pedir baños dignos.



“Desde logo Vilagarcía fará o seu traballo e espero que logo a Xunta faga o seu”, dijo Varela, que incidió en que espera que, una vez que el albergue esté a disposición de la administración autonómica, “non estean escatimando cos mobles que teñen que poñer ou os gastos que hai que realizar”.