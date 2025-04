El agua de chía que TikTok convierte en viral: ¿beneficios milagrosos?

Vasos transparentes con semillas flotando, testimonios de "cuerpos transformados" y hashtags como #ChiaWaterChallenge. Así se presenta en redes la última obsesión wellness: el agua de chía, promocionada como un elixir para perder peso, combatir el estreñimiento e incluso afinar el rostro. Pero, detrás de las tendencias y los éxitos virales, ¿existe respaldo científico?

Los beneficios más allá de la moda

Las semillas de chía son ricas en fibra, proteínas y grasas saludables. Una porción de 28 gramos (equivalente a dos cucharadas) aporta aproximadamente 10 gramos de fibra, 5 gramos de proteína y 5 gramos de ácido alfa-linolénico (ALA), precursor de los omega-3. Su consumo se vincula con mejoras en la salud cardiovascular y el control glucémico. Además, contienen compuestos vegetales antiinflamatorios que podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

"Las semillas de chía, como muchos otros alimentos antes que ellas (aguacate, espirulina, kale, matcha), se han puesto de moda. Sí es verdad que contienen numerosos nutrientes: aportan fibra, proteínas y antioxidantes. Pero no por ello debemos considerarlas mejores que otros alimentos que, al no estar en el punto de mira, no reciben tanto 'bombo' como la chía", explica la nutricionista Carmen Mendonça.

Semillas de chía con leche, kiwi y arándanos I Freepik

La fibra disminuye el riesgo de patologías cardíacas, diabetes y problemas gastrointestinales, además de promover la saciedad y regular el tránsito intestinal. Un dato relevante: en países como España, muchos adultos no alcanzan la ingesta diaria recomendada, según la Sociedad Española de Nutrición.

Las proteínas fortalecen músculos y huesos, mientras que las grasas saludables previenen enfermedades y ayudan a absorber nutrientes, según la Fundación Española del Corazón. Estas semillas también aportan minerales como magnesio, hierro y selenio, esenciales para funciones corporales básicas.

Advertencias clave: hidratación y moderación

El error más común es no hidratar suficientemente las semillas. "Tomarlas sin hidratar puede provocar que, al llegar al estómago, aumenten de tamaño y generen una sensación de empacho o distensión abdominal. Además, si comenzaran a hidratarse e hincharse en la boca o la garganta, correríamos el riesgo de ahogarnos, ya que la masa que forman podría obstruir las vías respiratorias", advierte Carmen.

Hay que aclarar que "no es un 'superalimento milagroso', sino un complemento dentro de una dieta equilibrada. No es la primera vez que escucho que un vaso de agua de chía con limón en ayunas 'quema grasa'. Ningún alimento tiene tales capacidades, por más que se promueva en redes sociales. Otro error es creer que engañar al cuerpo con una falsa sensación de saciedad es positivo, cuando en realidad refleja una mala relación con la comida y con nuestras señales corporales, las cuales debemos aprender a respetar", señala la nutricionista. "La alimentación no se basa en crear una falsa saciedad para bajar de peso, sino en adoptar hábitos saludables y conectar con las necesidades reales del cuerpo".

Si se consumen secas, las semillas de chía secas pueden obstruir las vías respiratorias I Freepik

Educación y respeto a la salud

El agua de chía no es dañina, pero su promoción como "solución mágica" refleja un problema mayor: la obsesión por atajos en un mundo donde la salud se reduce a eslóganes virales. ¿Debemos confiar en TikTok para tomar decisiones nutricionales? La respuesta está en la propia naturaleza de la plataforma: un espacio donde lo espectacular prima sobre lo riguroso.

Carmen Mendonça lo tiene claro: "Es un error transmitir que la saciedad artificial equivale a un beneficio. Debemos educar al cuerpo en hábitos saludables y permitir que las señales de hambre y saciedad se regulen naturalmente. No se trata de buscar 'trucos', sino de construir una relación equilibrada con la comida. Además, una pérdida de peso acelerada siempre genera desajustes metabólicos y efecto rebote. Promover la restricción extrema solo alimenta trastornos alimentarios".

El verdadero desafío no está en elegir entre chía o kale, sino en desconfiar de las soluciones mágicas y construir una relación consciente con la comida. Ningún vaso de semillas hidratadas sustituye lo esencial: educación nutricional, hábitos sostenibles y respeto al cuerpo. Las modas pasan; la salud, en cambio, requiere tiempo, conocimiento y atención diaria. Del mismo modo, que ningún challenge de siete días puede suplir lo que se siembra con hábitos conscientes y sostenibles.