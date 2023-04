Legumbres, fruta y verdura fresca, las claves para combatir la astenia primaveral

La primavera y el cambio de hora hacen que tengamos que prepararnos físicamente para afrontar la nueva estación. Llevar una alimentación saludable es imprescindible para combatir los efectos nocivos de la astenia primaveral. ¿Qué alimentos debemos tener en nuestro must semanal? Cereales, legumbres, fruta, verdura fresca y alimentos altos en Omega 3. Así lo explica, Ana López Caldera, del centro médico Nutricional, Nutrendo que, además, está integrada en el equipo de Entrenamiento y Salud Coruña, que dirige en la ciudad Luis Durán.

El buen tiempo, según la especialista beneficia para llevar mejores hábitos. “Generalmente se tiende a comer más variedad de frutas y verduras frescas, preparaciones más ligeras y frescas, nos hidratamos más, en general tendemos a movernos más, por lo que afecta positivamente a nuestro sistema digestivo. El buen tiempo nos empuja a cuidarnos más porque estamos de mejor humor”, apunta. La planificación es la clave de la puesta en marcha de un cambio positivo en la alimentación. “Si pensamos con antelación el menú de la semana, seguramente será más sano y equilibrado que si vamos improvisando día a día. Ir a la compra a tiro fijo con la lista hecha no solo nos ayuda a ahorrar, sino también a hacer una compra más saludable. Si queremos comer sano, en casa tenemos que tener alimentos sanos: fruta y verdura, legumbres (las cocidas de bote son una opción estupenda para tenerlas en la despensa), pescado y carne de buena calidad, huevos, tofu o soja texturizada, entre otras.

La palabra dieta cada vez se utiliza menos en las consultas de Nutrición, “sobre todo cuando se asocia con sufrimiento, restricción o monotonía”. “Hay gente que es de todo o nada. Siempre se lo decimos a nuestros pacientes, no se trata de comer o hacer las cosas perfectas, sino mejor y que se mantengan en el tiempo para no estar en esa rueda de restricción-atracón eternamente”, añade Ana López Caldera

Desterrando mitos

La nutricionista explica cómo es de importante el estudio con el paciente, ya que no todo vale para todo el mundo. Así, hay temas como el ayuno intermitente o la obligatoriedad de comer cinco veces al día que hay que valorar de manera individualizada. “No todo el mundo es candidato para hacer un ayuno intermitente. Si no tienes una buena relación con la comida, puede perjudicar más que ayudar. Por otro lado, dejar descansar al sistema digestivo durante unas horas para que haga su función de limpieza es muy beneficioso. Ahora tenemos acceso a comida muy fácilmente y estamos comiendo continuamente, lo cual tampoco es bueno. Cada persona tiene que valorar y probar qué le va bien y sobre todo tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y comer si tenemos hambre, no porque toca”, explica.

Entonces, ¿no es necesario comer cinco veces al día para que el metabolismo trabaje bien? “Este es un mito que hemos escuchado durante muchos años, pero no tiene ningún sentido. Puede que haya personas que necesiten ese tentempié a media mañana o media tarde para no llegar con ansiedad a la comida principal, pero hay otras que no tienen hambre y no tienen porque comer. Hay gente que comiendo tres veces o incluso dos al día se encuentran bien, lo cual está perfecto” afirma la nutricionista.

El batchcooking (consiste en cocinar a la vez diferentes preparaciones para varios días de la semana) está de moda y Ana López cree que es muy beneficioso para hacer una planificación saludable. “Si por ejemplo nos cuesta comer verduras, tenerlas hechas con antelación nos facilita el comerlas, me explico, si tengo en la nevera un puré y un tupper con verduras asadas, para comerlas solo tengo que calentarlas unos minutos en el micro. Sin embargo, si tengo que ponerme a cocinar antes de comer, a lo mejor ya me da más pereza o busco alguna excusa y no las hago. No es necesario ser un gran cocinero o pasarse horas en la cocina, pero hay que cocinar un mínimo para comer saludable”.