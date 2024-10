Amaia Montero publica nueva canción tras seis años de silencio discográfico

La artista Amaia Montero publica la canción ‘Tormenta perfecta’ después de seis años de silencio discográfico tras su reaparición este verano como invitada sorpresa en uno de los cuatro conciertos de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.



Con un texto que acompaña a la portada del single, Montero explica que se trata de un tema compuesto en 2014, hace diez años, que dejó fuera de un disco por falta de espacio. “Cuando llegó el momento final de decidir el orden de las canciones, me topé con ella y, aunque se me rompió un poco el corazón, pudo más mi cabezonería de hacer un disco de diez canciones, así que la dejé fuera”, añadió.



Sin embargo, la artista decidió lanzarla ahora ya que hace un mes se la encontró en un archivo y decidió hacer un “regalo” a sus seguidores. “Era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo”, concluyó.



La noticia llega después de que La Oreja de Van Gogh y su vocalista Leire Martínez anunciasen el pasado 14 de octubre que se separaban tras 17 años, como en 2007 ocurría con Montero. Esto provocó que muchos fans apuntasen a un posible regreso de la primera cantante, aunque ella lo desmintió.



En este sentido, la propia Leire Martínez aseguró que Amaia Montero no tiene nada que ver con su salida del grupo. La ya excantante de La Oreja de Van Gogh descartó que su antecesora tenga algo que ver con la decisión de dejar el grupo y pidió que la dejen tranquila.



Martínez se refiere a la salida de la banda en la docuserie ‘Me quedo conmigo’ de Mediaset España, centrada en la salud mental. “(Amaia) no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila”. “Si no he firmado el comunicado de la banda es porque no estaba de acuerdo con él”, explicó la cantante. “Yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros”, añadió.



Martínez dejó de ser la vocalista de la banda a mediados de octubre, unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Montero en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal.

La cantante cuenta en conversación con la psicóloga especializada en gestión emocional Andrea Vicente que le cuesta poner límites. “Eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy”.

“He permitido que no se me tratara todo lo bien como se me tenía que tratar”, comenta, al tiempo que incide en la importancia de que “a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran”, explica en este espacio en el que comparte algunas de sus vivencias más dolorosas.