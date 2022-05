Baño de masas de Chanel a su llegada a España tras ser tercera en Eurovisión

La cantante Chanel, tercera clasificada de Eurovisión 2022, egaseguró que llega “contenta” y “cansada” de la cita europea celebrada en Turín (Italia), y confirmó que la experiencia que ha vivido junto a todo su equipo y la gente que le ha brindado su apoyo está siendo “única”. En el festival, solo fue superada por la ganadora, Ucrania, y por Reino Unido, que obtuvo la segunda posición.





En declaraciones a los medios a su llegada ayer al aeropuerto de Barajas, la artista de origen cubano, catalana de adopción, ha señalado que lo mejor que se lleva del certamen es “la experiencia” y el “trabajo duro de tantos meses”.





“No nos lo esperábamos para nada, lo vivíamos en el momento, estábamos alucinando, de verdad, ha sido un trabajo tan duro de tantos meses que, al final, cuando nos bajamos del escenario, dijimos ‘da igual lo que pase, para nosotros ya hemos ganado’”, dijo emocionada.





Desde las 17.00 horas, una decena de periodistas y algunos fans, en su mayoría adolescentes, han montado guardia en una de las salidas de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas para, en ambos casos, intentar hablar con ella y pedirle una foto.





Entre gritos de “ganadora” y una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la cantante apareció a las 18.00 horas saltando, con los brazos en alto, muy efusiva y visiblemente contenta, y agradeció el recibimiento a los medios de comunicación y a los fans.





El momento actual está siendo “muy fuerte” para la cantante, que considera “un sueño” que “estamos viviendo juntos” su triunfo en Eurovisión.





Preguntada por aquellas personas que, tras su designación como representante española en el concurso musical, no confiaron en ella, Chanel afirmó que no tiene “nada que decirles” porque no se está enfocando “en lo malo”, sino que dirige sus energías solo hacia “las vibraciones bonitas”.





La cantante, que lucía unas gafas de sol negras con la letra ‘ch’ en una de las patillas, ha asegurado que, pese a estar exhausta, llegaba con “ganas” de abarrotar la Plaza Mayor de Madrid, donde actuó por la noche, y también incidió en que, entre sus planes a corto-medio plazo, destacan dos necesidades primarias: “dormir” y “comer una paella”.





El concierto en el que participó Chanel era ayer un macroevento de seis horas de música en el que participaron varios grupos. Durante el concierto se celebró un homenaje a London Calling, el disco de “the Clash”, en esta ocasión interpretado por una banda formada con miembros de Sidecars o Love of Lesbian. Nena Daconte, Nacha Pop o la mítica banda de pop rock Tam Tam Go. son algunos de los artistas que participaron en el evento musical. La actividad se enmarca en la programación de las Fiestas de San Isidro que tienen lugar del 13 al 15 de mayo en diferentes puntos de la capital de España.