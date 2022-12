¿Cuál es el origen de los juegos del solitario?

El solitario es uno de los juegos más conocidos. Sin embargo, no es nada fácil encontrar el origen sobre este juego de cartas, a diferencia de aquellos que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XX; en estos sí que es fácil hacer un seguimiento hasta llegar al creador.





Esto no significa que no sepamos nada: es posible encontrar algunos rastros y pistas que nos pueden llevar a tener más información sobre este origen.





Te explicamos todo lo que sabemos al respecto en el siguiente artículo.





Historia de los juegos del solitario





Las referencias indican que los juegos del solitario aparecerán en algún momento del final del siglo XVIII en territorio europeo. Sin embargo, los expertos no han llegado a un consenso sobre el lugar de origen, aunque todo apunta a que podría ser en Europa del Este o en Escandinavia.





Con el paso del tiempo, estos juegos se fueron popularizando hasta que en el siglo XIX llegaron a Francia. Después empezaron a extenderse a otros lugares del mapa, como es el caso de Alemania o Reino Unido (aunque esto no ocurriría hasta finales del siglo).





Como dato de interés, en algunas partes del mundo se conoce a este juego como Patience (que se traduce como Paciencia) debido a que esta es precisamente la habilidad que se necesita para jugarlo.





El nombre de Solitario viene del francés y se puede traducir como solo, un nombre muy característico debido a que este juego tan solo lo puede disfrutar un jugador.





¿Cuáles son los juegos de solitario más habituales?





Uno de los juegos más populares del solitario es el Klondike. Se piensa que surgió en el siglo XIX en Canadá.

Hay muchas teorías sobre su creación: algunos aseguran que está relacionado con la Fiebre del Oro, mientras que otros creen que su origen está en Richard Candield, un emprendedor que decidió incluir el juego en sus casinos y lo bautizaría con dicho nombre.





Otro de los tipos de solitarios más comunes es el Solitario Spider, aunque su origen es todavía más incierto que la versión original.





La primera referencia que tenemos sobre este juego está en el libro de Culbertsons Card Game Complete with Official Rules. Fue escrito por Ely Culbertson en el año 1917. Sin embargo, en este escrito no queda claro si estamos hablando del inventor, o si el autor tan solo hace referencia a las reglas del juego que podría haber visto en cualquier otro lugar.





Tenemos que hacer un salto en el tiempo hacia el año 1949 para encontrar la primera referencia clara al Solitario Spider. El nombre de spider viene de las 8 fundaciones que los jugadores deben construir si quieren convertirse en el ganador del juego: tendrán que conseguir 8 patas como las que tienen la mayoría de las arañas.





Además, existen otros juegos de solitario que también resultan muy interesantes, como es el caso de la Carta Blanca.





Esto es lo que se sabe de la historia del solitario.