Cuidado con este correo de Netflix informando de la baja de tu suscripción, es una estafa

"Hoy es el último día para actualizar tus datos de pago y evitar la cancelación de tu suscripción. Esperamos que decidas seguir con nosotros para disfrutar de nuevas películas y series este mes, pero si no es así, gracias por tu fidelidad”. Así comienza un correo electrónico supuestamente remitido por Netflix para anunciar a los clientes que su suscripción ha caducado.

El mail incluye dos opciones: continuar con el pago o añadir nuevo método de pago. Para ello, hay que acceder a un enlace. Además, indican en el correo, si desea más información se debe visitar la sección de ayuda o ponerte en contacto con el equipo.

Si has recibido un mail como estos, elimínalo de tu bandeja de entrada, porque se trata de un caso de phishing. Así lo ha confirmado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) en uno de sus avisos para la ciudadanía.

Si has recibido un email de Netflix sobre la renovación de tu suscripción, esto te interesa

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta alertan de la existencia de estos correos que suplantan la identidad de Netflix a través de la técnica de phishing, cuyo objetivo es conseguir información del usuario referente a sus datos personales y bancarios.

El mecanismo es el siguiente: los ciberdelincuentes envían correos electrónicos informando al usuario de que su suscripción no ha podido ser renovada. Alegarán que ha habido un problema con el proceso de pago y que, para solventarlo, se debe acceder a un enlace que redirigirá a una web fraudulenta de Netflix.

Allí le pedirán que rellene un formulario con sus datos personales y bancarios para proceder al pago de su suscripción. “En el caso de enviar la información de pago, los datos facilitados han sido sustraídos y la página redirige a un supuesto error en el proceso en idioma húngaro” detalla OSI en su aviso para la ciudadanía. “Si hemos llegado hasta este punto, lo ciberdelincuentes ya estarán en posesión de nuestros datos para utilizarlos en futuros fraudes o comentar ciberdelitos en nuestro nombre”.

En caso de haber rellenado el formulario, sigue estos pasos

Si tienes dudas sobre si un correo electrónico es realmente de Netflix o si es fraudulento, siempre puedes consultar la página de Centro de Ayuda de la plataforma de contenidos.

No obstante, en caso de que hayas recibido un correo como el explicado anteriormente, márcalo como correo no deseado y elimínalo de tu bandeja de entrada. Esto es recomendable incluso no habiendo proporcionado ninguna información personal.

Si por el contrario has proporcionado los detalles de tu tarjeta de crédito a través de los formularios de la web falsa, lo primero que debes hacer es comunicarte con tu banco para informarles sobre la situación. Su departamento de fraudes tomará las acciones necesarias, como la cancelación de la tarjeta que has introducido.

Desde OSI recomiendan, además, tener en cuenta otras directrices, por ejemplo: