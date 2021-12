La DGT sanciona a cuatro de cada diez vehículos de transporte escolar

Cuatro de cada diez vehículos de transporte escolar han sido sancionados en la campaña especial de vigilancia realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los pasados días 13 y 17.





La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló a 2.563 vehículos de transporte escolar, de los cuales 998 fueron denunciados por diversos motivos, la mayoría administrativos, lo que supone un incremento del 1,5 por ciento respecto a la misma campaña llevada a cabo el pasado mes de enero, informa la DGT.





Solo un conductor fue denunciado por exceso de velocidad y ninguno dio positivo en los controles preventivos de alcohol, aunque tres sí lo hicieron en drogas.





Respecto al uso del cinturón de seguridad, cinco vehículos presentaron anomalías en el funcionamiento de sus sistemas de retención.





No obstante, la mayoría de denuncias fueron de carácter administrativo: 710 por no disponer de la autorización especial para realizar el transporte escolar y 237 por no tener suscrito un seguro de seguridad ilimitada.





Veintitrés de los conductores sometidos a los controles fueron denunciados por exceso de tiempo de conducción, 19 por no llevar a bordo de los autocares una persona encargada del cuidado de menores, 45 por no disponer de la correspondiente señal de transporte escolar y 15 por carecer de un dispositivo luminoso con señal de emergencia.