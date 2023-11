Los entresijos del universo de Dabiz Muñoz, en un documental en Netflix

Un Dabiz Muñoz "íntimo, en su día a día". Eso es lo que ofrecerá un nuevo 'docu-reality' que prepara Netflix junto al chef y que llegará a la plataforma en 2024.

El programa se meterá en los entresijos del UniverXO creativo de un chef que tiene en DiverXO su restaurante más emblemático, pero que también cuenta con RavioXO y StreetXO, además de GoXO, de comida a domicilio.



Un 'docu-reality' del que solo se sabe que está dirigido por Juanjo López y del que Netflix no da más detalles. Será la segunda incursión de Muñoz en la televisión tras 'El xef', otro programa del mismo corte que emitió Cuatro en 2016.



Para Muñoz, se trata de un proyecto que le hace "muchísimas ilusión". "Es una montaña rusa solo apta para quien disfruta con las emociones fuertes. Lo mejor está por llegar", asegura el chef en declaraciones recogidas por la plataforma.



"El momento que estamos viviendo en el mundo XO es absolutamente único, todo se está reconfigurando, reconstruyendo; todo está por los aires una vez más, con la incertidumbre de no saber cuál será el resultado final pero sabiendo que será increíble, que habrá merecido la pena", señala el chef.



Dabiz Muñoz ha sido recientemente reconocido como 'El mejor cocinero del mundo' por tercer año consecutivo, por The Best Chef Awards, y DiverXO, que abrió en 2007, ocupa el tercer lugar en la lista The 50 Best Restaurants.