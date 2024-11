Estos son los bulos más virales sobre la DANA

El bulo del desbordamiento del barranco de Aldaia

Circulan mensajes que aseguran que se ha desbordado el barranco de la localidad de Aldaia (Valencia) y en los que se pide a la gente que abandone la zona.

Sin embargo, esto es falso. Se trata de un bulo desmentido por las autoridades de emergencias de la Comunidad Valenciana y por la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenece la región. A 4 de noviembre, no hay actualizaciones al respecto del barranco de Aldaia.

El vídeo que muestra un cadáver flotando no guarda relación con la DANA en Valencia

Se ha viralizado un vídeo en el que se aprecia un cadáver flotando en una inundación en la vía pública y el siguiente mensaje: “Espero que a los vecinos que se han quedado sin casa, le alojéis en hoteles de 5 estrellas y NO en contenedores Urgente 1 Muerto tras la #dana” (sic).

Sin embargo, esto es falso. Se trata de un vídeo grabado el 12 de marzo de 2024 en Buenos Aires, Argentina, tras un fuerte temporal.

El vídeo que muestra una gran riada que arrastra coches con personas en el techo no es actual

Circula como si fuera actual un vídeo que muestra una gran riada que arrastra varios coches cuyos conductores se encuentran en el techo o en el capó. Además, otras personas intentan salir de sus vehículos ante la fuerza del agua. Las imágenes se comparten como si fueran de Valencia y actuales.

Sin embargo, el corte viral no se corresponde con la DANA que ha pasado por Valencia. Se trata de una tormenta que azotó Zaragoza en julio de 2023.

No hay una petición de evacuar a los vecinos de la zona de los ríos Magro y Mijares (Comunidad Valenciana)

El bulo se ha desmentido desde el perfil de X de Emergències 112 CV y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenece la región valenciana. Además, este organismo ha informado en su cuenta de la misma plataforma de que el embalse de Forata está estabilizado. Más info aquí.

Sin embargo, esto es falso. Se trata de un convoy de la Policía Municipal de Madrid, que acudió a diversas localidades de Valencia para ayudar con las labores de recuperación tras el paso de la DANA. Así lo ha confirmado el departamento de prensa del ayuntamiento de Valencia a INFOVERITAS. Aquí te lo explicamos.

No hay 800 cadáveres en el parking de Bonaire, como asegura un audio viral

No hay constancia oficial de que haya 800 fallecidos en el parking del centro comercial Bonaire. La cifra oficial de muertos por la DANA es de 217, según ha informado esta mañana Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en La hora de la 1. Además, las autoridades de seguridad han accedido hoy a dicho aparcamiento y, en un primer reconocimiento, no han encontrado víctimas. Es más, no existe ningún “alcalde de Bonaire”, se trata de un centro comercial en la localidad de Aldaia (Valencia). Como asegura el ministro de Transporte Óscar Puente se trata de meras especulaciones.

Cuidado con la estafa de los voluntarios de Cruz Roja que piden puerta a puerta dinero para los afectados de la DANA

Esta estafa es recurrente cada vez que hay una tragedia. De hecho, cuando comenzó la guerra de Ucrania también se detectaron falsos voluntarios de Cruz Roja que igualmente solicitaban dinero puerta a puerta para las víctimas del conflicto. Entonces, la entidad ya publicó en sus redes sociales que nunca pide dinero en efectivo por las viviendas para ningún tipo de causa. Recordaban en la publicación que los donativos se hacen a través de los canales oficiales, como su página web.

Un vídeo que muestra un barco HAARP en Valencia

Se ha viralizado en redes sociales un vídeo de poco más de 10 segundos que muestra un barco que supuestamente forma parte del proyecto HAARP frente a las costas de Valencia. Los usuarios acusan a este navío de modificar el clima de manera artificial y ser el responsable de la DANA que afectó estos días a la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas.

Sin embargo, esto es falso. Las imágenes, que recogió por primera vez un usuario anónimo en TikTok, muestran, en realidad, una central eléctrica flotante en Las Palmas de Gran Canaria y comenzaron a difundirse un mes antes de la DANA.

La imagen del bebé rescatado en Catarroja tras la DANA está creada con IA

Circula en redes sociales una fotografía en la que se ve a un trabajador salvando a un bebé en mitad de una calle inundada. En la imagen se puede leer el siguiente mensaje: “Rescatado con vida un bebé en Catarroja Comunitat Valenciana víctima del DANA después de 4 días atrapado. Hasta el momento no se había podido localizar a nadie de su familia la cual ha sido localizada horas después” (sic).

Sin embargo, esta imagen es falsa. El detector de imágenes editadas con IA Illuminarty pone de manifiesto un 94% de probabilidades de haber sido creada mediante inteligencia artificial. Tampoco hay registros oficiales que contemplen la noticia de que un bebé ha sido rescatado en Catarroja, solo comentarios en redes sociales. Si quieres saber más, en este artículo te damos los detalles.

El proyecto HAARP no ha causado la DANA

Usuarios en redes sociales aseguran que las inundaciones que han asolado estos días la Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Andalucía han sido provocadas por el proyecto Haarp. “Apocalipsis en Valencia provocados por Armas HAARP para destruir agriculturas”, señala uno de los mensajes.

Sin embargo, esto es falso. El proyecto HAARP (Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, por sus siglas en inglés) no provoca cambios en el clima y, por tanto, no puede provocar este tipo de fenómenos meteorológicos adversos. No obstante, desde hace unos años circulan diferentes teorías conspirativas que vinculan este proyecto con tragedias climáticas como las inundaciones que asolan Valencia y otras regiones de España.

¿DANA o gota fría?

DANA es un término con el que, por desgracia, nos hemos familiarizado en los últimos años como sinónimo de resultados catastróficos tras fuertes trombas de agua, especialmente a finales de verano y principios de otoño y en la vertiente mediterránea de España. No obstante, otro concepto más popular, la gota fría, describe causas y consecuencias similares.

Aunque ambos fenómenos se refieren al mismo fenómeno, el primero es más exacto. Aquí te lo contamos.

La falsa comitiva de los reyes en Paiporta

Está circulando por redes sociales un vídeo en el que se ve una gran caravana de coches policiales llegando a una zona con varios edificios por una carretera cubierta de barro. De acuerdo con los mensajes junto a los que se comparte este corte, se trataría de la escolta policial que acompañó a Felipe VI y Letizia a Paiporta.

Sin embargo, esto es falso. Se trata de un convoy de la Policía Municipal de Madrid, que acudió a diversas localidades de Valencia para ayudar con las labores de recuperación tras el paso de la DANA. Así lo ha confirmado el departamento de prensa del ayuntamiento de Valencia a INFOVERITAS. Aquí te lo explicamos.

Cuidado con la falsa cadena de WhatsApp que avisa de un hackeo en el móvil por abrir unas fotografías del presidente en Paiporta

Circula por la aplicación de mensajería WhatsApp un mensaje que se está viralizando a gran velocidad y que dice lo siguiente: “Van a subir unas fotos de nuestro presidente, en Paiporta recogiendo barro después de la Dana, no las abras ni las veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAS También lo dijeron por las TV Compártelo” (sic).

Sin embargo, esto es falso. Como ha sucedido con tragedias anteriores se ha comenzado a difundir “esta falsa alerta” que avisa de un hackeo en el teléfono móvil si se abren o se ven unas imágenes del presidente, sin especificar si se refieren al dirigente del gobierno central o del autonómico, en Paiporta recogiendo barro después de la DANA. La cadena invita a compartir el mensaje, pero no aporta ninguna prueba que demuestre su veracidad.

Este niño no es uno de los hermanos de Torrent desaparecidos por la DANA

Se está viralizando una captura de pantalla de un mensaje que asegura que ha aparecido un niño de aproximadamente 3 años en Laredo (México). En el texto también se asegura que se encuentra a salvo en comisaría, pero que no “se tiene ni idea de dónde vive”. Además, en la captura de pantalla aparecen, además, dos fotografías de un niño rubio con heridas en la cara. Algunos usuarios aseguran que el pequeño sería uno de los dos hermanos desaparecidos en Torrent (Valencia) durante la DANA.

Sin embargo, esto es falso. La imagen del niño que aparece en la captura de pantalla circula, por lo menos, desde el 1 de septiembre de 2024, esto es, antes de la DANA. Además, desde SOS Desaparecidos informan de que no ha sido localizado ningún niño ni hay ningún pequeño sin identificar en las zonas afectadas, a 5 de noviembre. Por tanto, no puede tratarse de uno de los menores de Torrent desaparecidos por la DANA.

La entrevista del alcalde de Algemesí no se ha borrado de la web de RTVE

“Vaya borran esto de los archivos de RTVE, pues nada como se que a veces los pobres tienen errores, ¡Se lo he recuperado! Comparte, le han dado al botón equivocado y nosotros somos buenos ciudadanos” (sic). Este es el mensaje que se ha viralizado en redes sociales como X, en relación con la tragedia de la DANA que tan duramente ha azotado a Valencia y sus municipios.

Junto a este mensaje, se aprecia una reproducción de dos minutos, en la que aparece el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís, asegurando que “aquí nadie nos avisó” y que aún está esperando la llamada de la Delegación del Gobierno que le prometieron para informarle de la evolución de la DANA antes de que llegara a su localidad.

Sin embargo, es falso que hayan borrado la entrevista de RTVE, como asegura el post viral. La entrevista se puede encontrar a, 7 de noviembre de 2024, en la web oficial del ente público.

El Parlamento Europeo sí ha realizado un minuto de silencio por los afectados por la DANA

Se ha viralizado en redes sociales un mensaje de Vito Quiles que asegura que el Parlamento Europeo no ha permitido guardar un minuto de silencio por las víctimas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. “El eurodiputado SALF, Diego Solier, abandona el parlamento europeo tras prohibirle la cámara hacer un minuto de silencio por las víctimas de Valenciana” (sic), se puede leer.

Sin embargo, esto es falso. Contrariamente a lo que se asegura en el mensaje, el Parlamento Europeo sí guardó un minuto de silencio por los afectados por la DANA en Valencia. Así lo ha confirmado la propia institución a INFOVERITAS.

No había “200 niños” fallecidos en el parking de Bonaire

Tras las intensas lluvias provocadas por la depresión aislada en niveles altos (DANA) que ha afectado especialmente a la Comunidad Valenciana, diversas publicaciones en redes sociales y mensajes de audio en WhatsApp han comenzado a difundir rumores alarmantes sobre el parking subterráneo del centro comercial Bonaire, en Aldaya. Entre ellos se encuentra un supuesto audio de un sargento de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la grabación se escucha cómo un hombre afirma que varias personas habrían fallecido en el aparcamiento, entre ellos 200 niños, debido a las inundaciones. También asegura que las autoridades y los medios de comunicación estarían ocultando esta información.

Sin embargo, esto es falso. El director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha confirmado que se trata de un bulo. Las labores de evacuación del aparcamiento de Bonaire concluyeron el 6 de noviembre sin víctimas mortales.

Alfafar no está tirando la ropa que llega a los afectados de la DANA al vertedero

El Ayuntamiento de Alfafar reconoce que está tirando al vertedero la ropa recibida para las víctimas de la catástrofe de Valencia”, se puede leer en uno de los mensajes que se han compartido y que se están viralizando a gran velocidad.

Sin embargo, esto es falso. Desde el Ayuntamiento de Alfafar, Valencia, han confirmado a INFOVERITAS que se trata de una desinformación y que no se está produciendo la destrucción de la ropa que los ciudadanos están donando para las víctimas de la DANA.

Cuidado con esta web que solicita donaciones para afectados por la DANA: es una estafa

Red.es, una entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha suspendido de manera preventiva el dominio web www.ayudavalencia.es debido a indicios de fraude por solicitar donativos para los afectados por la DANA de manera fraudulenta.

Así lo ha confirmado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en una nota de prensa, en la que informan de que la decisión se ha tomado a raíz de que Policía Nacional, informara sobre la recepción de una denuncia sobre donaciones fraudulentas a través de criptomonedas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.