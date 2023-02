La familia de la niña fallecida por peritonitis acudirá a los tribunales

La madre de la menor, junto a su padre, Ramón Martínez y numerosos familiares, amigos y vecinos del pueblo y de la comarca, se han concentrado este sábado en señal de repulsa y para denunciar la "negligencia médica" que aseguran se cometió en el caso de su hija.



El padre de Emma, Ramón Martínez, ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación para que "esto no vuelva a suceder" y "ninguna familia se rompa por este motivo".



Martínez ha explicado que ayer recogieron informes que van a estudiar y alguno de los cuales, ha señalado, "no corresponden con lo que sucedió". Pero, ha añadido, "está en manos de abogados y vamos a ver qué ha pasado, depurar responsabilidades y que esto no pase a nadie más".



Beatriz Gascón, la madre de la menor fallecida, ha lamentado que esta presunta mala praxis médica "nos ha quitado lo más sagrado, una niña de 12 años, nuestra luz".



Entre lágrimas, Gascón ha indicado que van a ir a juicio porque "ha sido una negligencia muy gorda", ya que "he ido tres veces y no le han hecho ni una analítica, ni nada. La han dejado morir poco a poco, no hay derecho".



La madre ha lamentado que "con una ecografía o una analítica se habría detectado". Y ha explicado que su hija no había ido al médico en 5 años, y al acudir a urgencias "insistían en que no era una apendicitis, que era un virus y que me fuera a casa. No es justo lo que han hecho ni hay derecho".



El abuelo de la menor, Manuel Luis Gascón, ha dicho que "hemos perdido lo mejor que teníamos, pero si es posible que sirva de ejemplo y que esto no vuelva a suceder nunca más, porque se causa un perjuicio moral a todo el pueblo, la comarca, todos los amigos de mis nietos, un daño que no lo van a perder en la vida".

Manuel Luis Gascón ha rogado que "se haga todo lo posible para que no vuelva a suceder".



Al mismo tiempo, el abuelo de la niña ha asegurado que la Conselleria de Sanidad ha tenido "una respuesta maravillosa" y "han estado hablando con mi yerno y mi hija, que está hechos polvo".



Una respuesta, ha añadido, "correcta y por la que estamos muy agradecidos", pero al mismo tiempo les ha encomiado a que "busquen soluciones y hagan lo que sea para que no vuelva a suceder".



El padre de la menor ha indicado que desde la Conselleria de Sanidad se han puesto en contacto con él para convocar una reunión con el conseller Miguel Mínguez, pero todavía no han concretado un día.



Por su parte el alcalde de la localidad, Jorge Peiró, ha explicado que el lunes se convocó un pleno extraordinario en el que se decretó el luto oficial y ha mostrado su apoyo a la familia, "con la que hemos estado en contacto en todo momento" para ayudarles en lo necesario.



"No estamos acostumbrados a que una niña de 12 años se nos vaya de esta manera", un hecho que ha afectado mucho a los alumnos del colegio y el instituto Jérica-Viver, con más de 150 alumnos, ha agregado el primer edil.