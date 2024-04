La ministra de Sanidad carga contra Masterchef por el trato a una aspirante que decidió abandonar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este jueves contra el programa de televisión Masterchef por el trato que dio el presentador Jordi Cruz a una concursante que abandonó voluntariamente el programa por no "estar bien", y ha precisado que primar el bienestar emocional es valiente y no "egoísmo".



"No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", ha escrito la titular de Sanidad en su cuenta "X".



Junto al post, la ministra ha subido el vídeo del momento en el que Tamara, una de las concursantes del programa, comunica su decisión de dejarlo porque hay momentos en los que se siente "más y menos cómoda con la situación y con la experiencia". "Tengo claro que muchos de mis compañeros se lo merecen mucho más que yo, y no me veo en la final, así que me voy, me despido", informó.



"Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo", argumentó la aspirante, que afirmó estar "constantemente nerviosa" por "la tensión, la presión...".



Decisión que no gustó especialmente a uno de los presentadores, el cocinero Jordi Cruz, que le espetó: "Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría 'muy bien, ciao'. Le has quitado la oportunidad a gente", tras lo cual le pide el delantal y concluye acercándose a Tamara y mostrándole "su puerta".