Muere la esposa del expresidente Jimmy Carter a los 96 años

La ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), falleció este domingo a los 96 años, informó la fundación Centro Carter.



“Nuestra cofundadora, la ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, murió esta tarde en Plains (Georgia)”, informó por X (antes Twitter) el Centro Carter.



El viernes pasado, Rosalynn Carter había empezado a recibir cuidados paliativos en su casa, donde también los recibe su esposo.



El pasado 18 de febrero ya se conoció que Jimmy Carter, de 99 años, había comenzado con los cuidados paliativos en su domicilio en lugar de intervenciones médicas tras una serie de ingresos hospitalarios.



“Rosalynn fue mi compañera en todo lo que logré”, dijo en un comunicado el exmandatario sobre su esposa, quien el año pasado fue diagnosticada con demencia.



“Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”, agregó Carter.



En una entrevista a principios de septiembre, Jason Carter, nieto de los Carter, reconoció que la pareja estaba “llegando al final”, pero que permanecían juntos y enamorados.



A la ex primera dama le sobreviven sus hijos Jack, Chip, Jeff y Amy, 11 nietos y 14 bisnietos. Un nieto murió en 2015.



“Murió en paz, con su familia a su lado”, indicó la fundación, que la describió como “una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres”.



“Carter estuvo casada durante 77 años con Jimmy Carter, el 39 presidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002”, recordó el Centro Carter.



“Además de ser una madre amorosa y una primera dama extraordinaria, mi madre fue una gran humanitaria por derecho propio”, dijo por su parte Chip Carter.



Como primera dama instó a mejorar el acceso a la atención y disminuir el estigma sobre los problemas relacionados con la salud mental, apuntó recientemente la familia Carter, que recordó que uno de cada 10 adultos mayores estadounidenses tiene demencia.



Como fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, la ex primera dama solía decir que hay cuatro tipos de personas en este mundo: aquellas que han sido cuidadoras, quienes actualmente lo son, las que lo serán en el futuro y quienes necesitarán cuidados.