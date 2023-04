Netflix pierde un millón de usuarios en España al eliminar las cuentas compartidas

Netflix ha perdido un millón de usuarios en España tras las medidas adoptadas para acabar con las contraseñas compartidas: la plataforma casi ha triplicado su tasa de abandono en el primer trimestre de este año respecto al anterior y cerca de la mitad de ellos ha dicho que no pagará por el servicio.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas del último estudio de la consultora de análisis de datos Kantar Media sobre el mercado del streaming en España.

Un informe en el que no se detecta un fuerte sesgo demográfico de los usuarios que cancelaron su cuenta, con lo que la consultora advierte del "rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas".

Y los autores del informe consideran que las proyecciones para el próximo trimestre son preocupantes porque el 10 % de los suscriptores que se quedaron con Netflix dice que planea darse de baja en el segundo trimestre del año, una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores.

En el estudio hay otros datos de interés, como que en el primer trimestre del año han accedido a un servicio de vídeo en streaming en España 292.000 hogares menos con respecto al trimestre anterior.

El 4 % de los hogares ha contratado un nuevo servicio SVoD (vídeo bajo demanda con suscripción) en los últimos tres meses, y Amazon Prime Video supone el 34 % de todas las nuevas suscripciones.

SkyShowtime ha entrado con fuerza en el mercado y ha atraído a uno de cada tres nuevos suscriptores en este trimestre. Su promoción de lanzamiento ha seguido como ejemplo la de HBO Max, con una oferta a mitad de precio para siempre para los suscriptores que se dieron de alta durante el período de lanzamiento.

Y ha tenido claramente un fuerte impacto en los consumidores: un 69 % ha declarado que la relación calidad-precio es una razón clave para suscribirse al nuevo servicio.

La serie "Yellowstone" se ha convertido en un gran atractivo para los nuevos suscriptores y ha sido el programa líder más disfrutado en todos los servicios entre los nuevos usuarios de la plataforma.

"The Last of Us" en HBO Max ha sido el título más visto en el trimestre, seguido de la serie española "La Chica de nieve" en Netflix.

El pasado día 20, el Barómetro OTT de la consultora de la industria audiovisual GECA ya apuntaba que Prime Video había superado por primera vez a Netflix en número de usuarios con acceso en España desde mayo de 2019, cuando se puso en marcha este medición.

En ese estudio se evidenciaba que Netflix había descendido respecto a la oleada anterior en 6,1 puntos de cuota de mercado tras ese anuncio de no permitir el uso compartido de cuentas.

De hecho, la respuesta de "no permite compartir cuentas con otras personas" se situaba como el principal motivo de baja entre quienes afirman haber abandonado la plataforma en el último año.