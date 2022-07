Paul Debevec | “Nunca dije que algo era imposible de rodar, sino difícil o muy caro”

Paul Debevec es un creador de ilusiones en toda regla. De su trabajo y estudio de las formas de rodar nació la icónica escena de la bala de ‘The Matrix’, y también los mundos de ‘Avatar’ o ‘Gravity’. En 2019 recibió el segundo de los premios Oscar a su trabajo en efectos especiales, lo que le abrió las puertas como Gobernador de la Academia para el área e hizo que Netflix le reclutase como Jefe de Investigación. Ayer, su conferencia de apertura en Mundos Digitales 2022 hizo que Palexco se quedase pequeño durante la hora de ponencia ante 1.200 personas.

¿Cómo ve la luz de A Coruña para convertirla en un set de rodaje?

Es muy singular. Eso del océano frente a frente con los edificios, con las diferentes las ventanas blancas... eso afecta a la luz y si rodase aquí produciría algo especial. Hay un montón de localizaciones bonitas alrededor del mar e incluso en la propia ciudad y, si tuviera la posibilidad, sería un gran sitio para registrar algo sobre iluminación.

Algunos amantes del cine clásico ven el digital como una amenaza a la pureza y calidad de las historias...

Los cambios pueden dar miedo. Te puede preocupar el hecho de que las cosas cambien y que tú te tengas que actualizar para mantenerte. Todos estos cambios nos están brindando oportunidades y fundamentos para los contadores de historias, la actuación y el hecho de de hacer una buena película. Eso es algo inmortal.

Hay actores que no se sienten demasiado cómodos con un chroma key...

No creo que a nadie le encante estar rodeado por una pantalla verde, pero los grandes actores pueden estar un escenario completamente vacío y dar un gran papel. Cuantas más herramientas le des, más las utilizará para darte esa actuación genial. Es una de las cosas buenas de los sets de rodaje en realidad virtual, porque los actores pueden ver una versión del entorno se está creando.

Comenzó su ponencia hablando de la forma de filmar en ‘Rogue One’ y ‘The Mandalorian’, ¿de qué forma cambió la saga desde el rodaje original con maquetas hasta que Lucas introdujo el digital con la segunda trilogía que rodó?

El Episodio II fue el primero rodado íntegramente en formato digital y eso ayudó a que la industria progresara. Si hay una gran película y un gran narrador de historias, las industrias tecnológicas van a dar el salto para intentar unirse creativamente. Como miembro de la Academia, fui a nuestro museo para una proyección, hace dos semanas, del Episodio IV de 1977 en un rollo original de 7 milímetros. Tengo un enorme respeto por cómo esos efectos sostuvieron la historia original entonces. Los que hacen las películas van a encontrar siempre la manera, sin importar qué herramientas usen.

A veces se trata de sugerir más que de mostrar...

El tiburón mecánico de ‘Jaws’ (Tiburón) no se comportaba para nada bien, así que Steven Spielberg hizo su trabajo a base de no enseñar demasiado al animal, solamente unas tomas bastante limitadas. Entonces, encontró una manera de adaptar la historia y la atención hacia la amenaza que no ves, en lugar de la amenaza que sí ves.

Cuando diseña sus trabajos, ¿lo hace para el visionado en casa o en sala de cine?

A día de hoy, el tipo de televisiones que tenemos en casa son increíbles, y los precios siguen bajando. Por mil euros puedes tener una pantalla bastante grande y con un gran 4K. El contraste que las nuevas televisiones Oled te pueden dar se funde a negro mucho mejor que el proyector digital de un cine.

Vi ‘The Batman’ en un teatro. Me encantó, pero es una película sobre un tipo que lleva un traje negro por la noche. La reproducción de esos tonos oscuros en la sala no era tan buena como la que puedo conseguir en mi salón, así que en muchos sentidos la experiencia de visionado en casa puede sobrepasar la calidad que tienes en un cine. Personalmente, espero que las dos sigan durante mucho tiempo. Volver a ver ‘Star Wars’ en una sala, en formato original y con 800 personas, es una experiencia irreemplazable.



¿Cuánto influyen en el trabajo de un director?

Los directores vienen al proceso de maneras muy diferentes, algunos no solamente entienden la tecnologías, sino que toman decisiones y contribuyen al producto y a que sea mejor. Sabemos perfectamente quiénes son: James Cameron, Peter Jackson, David Fincher... estoy encantado de que podamos contar con gente así. En el 2003 hice un tour con mis alumnos de la universidad a David Fincher y vio lo que estábamos haciendo y rápidamente influyó sus trabajos posteriores. Eso nos permitió trabajar juntos en ‘El curioso caso de Benjamin Button’ o en ‘La Red Social’. Así que se puede decir que tenemos influencia en los directores.

¿Supone un paso al frente para las plataformas el hecho de que directores como Scorsese rueden directamente para ustedes?

Totalmente. Me encanta que directores de enorme nivel estén encantados de brindar de forma abierta al público sus historias. Yo estaba trabajando en realidad virtual, y es un placer que Alejandro González Iñárritu crease una experiencia virtual con ‘Carne y arena’. Fue fantástico, fue una de las mejores experiencias artísticas jamás creadas en ese campo. De alguna forma demuestra que los grandes contadores de historias encontrarán la forma idónea de contar esa historia sin importar el medio que usen.

¿Alguna vez le ha dicho a un director: “Eso es imposible, no se puede rodar”?

No, solamente le he dicho o que es difícil o que cuesta mucho dinero llevarlo a cabo.

¿Cómo le cambia la vida a alguien el hecho de ganar un Oscar?

Lo más valioso es interactuar con algunos grandes nombres de la industria como directores de fotografía, maquilladores del nivel de Bill Corso, directores de arte... es un proceso colaborativo. En lo que al premio se refiere es como si pudiera contarle esto a una versión de mí a los 14 años y pienso que se sentiría como caminando sobre la luna.