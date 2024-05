Roxette vuelve con nueva cantante a los 5 años de la muerte de Marie Fredriksson

El músico sueco Per Gessle ha anunciado el retorno a la actividad de su banda Roxette con una nueva cantante, su compatriota Lena Philipsson, cuando se cumplen cinco años de la muerte de su emblemática vocalista original, Marie Fredriksson.

En concreto, tal y como señala el perfil oficial del recompuesto dúo en Instagram, en 2025 habrá una gira de la que se han anticipado dos conciertos en Sudáfrica: uno el 25 de febrero en Ciudad del Cabo y otro el 28 en Pretoria.

"Se trata de mis canciones de Roxette que he estado escribiendo durante más de tres décadas. No voy a empezar un nuevo dúo. Marie siempre será insustituible. Sin embargo, tengo mucha suerte de haber encontrado una voz increíble y una intérprete brillante en Lena", ha alegado Gessle ante la sustitución de su excompañera.

Philipsson es una artista muy conocida en Suecia y también para los espectadores asiduos de Eurovisión, ya que representó a su país en la edición de 2004 con el tema 'It Hurts', con el que quedó en quinta posición.

"Estoy entusiasmada por embarcarme en esta gira. Tengo muchas ganas de trabajar con Per: es un compositor fenomenal y una fuerza musical inagotable", ha señalado en declaraciones recogidas en el anuncio oficial esta cantante, cuyo primer éxito fue coescrito en 1986 por Gessle.

Roxette se convirtió en uno de los grupos suecos de mayor éxito internacional, especialmente tras el lanzamiento de su segundo disco de estudio, 'Look Sharp!' (1988), que incluía los éxitos 'Dressed For Success', 'Listen To Your Heart' y 'The Look'.

Le tomarían el relevo 'Joyride' (1991), que figura entre los 100 discos más vendidos del mundo gracias a temas como 'Spending My Time', o 'Crash! Boom! Bang!' (1994), con el que vio la luz 'Sleeping In My Car'.

Un tumor cerebral llevó a Frederiksson a un largo período de recuperación a principios del siglo XXI y, aunque llegó a lanzar después un álbum como solista en 2004, el dúo estuvo sin publicar material nuevo hasta 2011, cuando vio la luz 'Charm School', al que siguieron otros dos discos más de estudio, 'Travelling' (2012) y el final 'Good Karma'.

La enfermedad volvió a cebarse con la cantante, que se resintió en los últimos años de actividad de Roxette hasta el punto de tener que cancelar la gira por su 30 aniversario. En 2019, se anunció su fallecimiento a los 61 años de edad, pero tras haber despachado más de 75 millones de copias en todo el mundo.