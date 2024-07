Santiago Segura rodará en 2025 la sexta entrega de Torrente, 'Torrente presidente'

El cineasta y actor Santiago Segura ha dicho que "cree" que rodará el año que viene la sexta película protagonizada por su personaje del policía José Luis Torrente, 'Torrente presidente', una entrega más de esta saga, una de las más taquilleras del cine español.



Así lo ha afirmado en una entrevista en el programa El Hormiguero (Antena 3) donde ha asegurado que lleva "dos años y medio" escribiendo el guión de la sexta cinta de esta serie que arrancó en 1998 con 'Torrente', y con la que consiguió más de tres millones de espectadores.



"Sigo pensando que los españoles somos unos cachondos, que tenemos mucho sentido del humor y que sí, que a veces esto ofende (...) pero creo que la gente entiende lo que es la ficción, y dentro de ella hay cosas que no agradan", ha manifestado.



Aunque no ha adelantado nada del argumento de 'Torrente presidente', Segura ha afirmado que hará lo que "siempre" ha hecho: "creo que se te ocurren paridas, cosas que crees que a la gente les va a hacer reír, pensar o que les va a chocar y es lo que hago".



Eso sí, el cineasta ha bromeado con el hecho de por qué no ha rodado otros 'Torrente' desde 2014 ('Torrente 4'): "he esperado un poco a que mis hijas sean más mayores y para cuando nos echen de España no les afecte tanto".



En la actualidad, Segura está en plena promoción de 'Padre no hay más que uno 4', una entrega más de esta saga de cine familiar, un género que hace porque, ha aseverado, el público de estas películas es "muy agradecido": "ahora soy el Torrebruno del siglo XXI", ha añadido entre risas.