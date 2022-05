De torera y envuelta en cristales, así vestirá Chanel en Eurovisión 2022

De negro, con chaqueta torera llena de cristales, igual que el mono de licra con amplias aberturas que llevará debajo, así vestirá Chanel el próximo 14 de mayo en la gran final de Eurovisión 2022, según ha desvelado el diseñador del modelo, Palomo Spain.



En una exclusiva de la web de RTVE, el modisto ha presentado el traje, “todo hecho a mano”, con más de 50.000 cristales Swarovski que han sido cosidos uno a uno en su taller de Posadas (Córdoba).



“Ha sido un trabajo espectacular de todo mi equipo y hemos trabajado miles de horas. ¡Hasta mi madre y mi tía han cosido cristales!”, revela Alejandro G. Palomo en el vídeo colgado por el ente público.



El diseñador reconoce la inspiración en la tauromaquia a fin de que “España sea reconocible a primera vista”, elementos que no son ajenos a sus colecciones, en las que Andalucía y los toros son un motivo recurrente pero “con un toque contemporáneo”.



Esta misma tarde, Chanel se enfundará una réplica en su primer ensayo en el escenario del Palaolímpico de Turín, ciudad que acoge Eurovisión 2022, a fin de no dañar el original, que lucirá en la final.



“Es supercómodo, me siento genial con él”, ha señalado la artista cubanoespañola en declaraciones a TVE.



Esto fue algo que, según ha informado Palomo, se tuvo en cuenta desde el principio, por ejemplo en la elección de tejidos, con licra y tul como bases del mono, y “con aberturas muy sexis en las piernas y un escote cuadrado”.



Todo ello va remachado con la chaqueta torera, también en negro y con hombreras muy marcadas, “repleta de tachuelas en plata de aire vintage”.



Precisamente Chanel se proclamó candidata de España a Eurovisión 2022 en la primera edición de Benidorm Fest luciendo un modelo de características similares, con ese tipo de chaqueta corta y mono negro de licra con incrustaciones y aberturas, pero creado por Carmen Farala, que no ha participado en este nuevo diseño.



“Ella está espectacular, cuando la vi con el mono y la chaqueta puestos, ¡está increíble y va a ser un espectáculo!”, ha vaticinado el diseñador emocionado.



La artista, que ha comparecido en rueda de prensa al término de su ensayo, se ha declarado “muy feliz” con esta toma de contacto que, en su opinión, ha sido “muy, muy, muy buena” en un día que suele ser “importante para encajarlo todo”.



Chanel, que solo ha dicho que realizarán “algunos pequeños cambios”, no ha querido avanzar más detalles ni secretos de su actuación, como si se variará el número durante la parte previa al final en la que no canta y se centra en bailar.



“Y no nos hace falta sol para brillar”, ha bromeado en referencia al fallo de los arcos del escenario que debieran imitar un amanecer en el horizonte y que, apagados, aparentemente están lastrando muchas de las escenografías de los países participantes