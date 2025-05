Elevia Consultores: tu partner estratégico para el crecimiento empresarial

Ubicados en la calle Venezuela, 57-59, 1º B, en Ferrol, Elevia Consultores se ha consolidado como una firma referente en el asesoramiento integral para pequeñas y medianas empresas (pymes). Con más de 30 años de experiencia, esta asesoría ofrece servicios en áreas clave como fiscal, contable, laboral, mercantil y gestión, además de apoyar a sus clientes en momentos de dificultad con planes de viabilidad y reestructuración, o para su expansión con planes de inversión, financiación, o reorganización de estructura.

Elevia Consultores tiene sus raíces en Castro Silva Asesores, fundada en 1994 por Manuela Castro Silva. José Juan Pantín, actual director, comenzó como colaborador en la firma ese mismo año. "Yo empecé aquí en el año 1994 como colaborador, y con la jubilación de la titular del despacho, asumí la dirección y transformé la firma en lo que hoy es Elevia Consultores", explica JJ Pantín. Este cambio de liderazgo vino acompañado de una renovación profunda, incluyendo un rediseño de imagen corporativa y la incorporación a CE Consulting, una red nacional de asesorías con la que colaboran para ofrecer servicios más amplios y especializados.

Además, Elevia Consultores es una de las pocas asesorías en España en contar con la certificación UNE 420.001, un estándar específico para despachos profesionales que garantiza la calidad de sus procesos. "Esta certificación es muy exigente y nos sitúa entre un grupo reducido de asesorías en España que realmente pueden demostrar su compromiso con la calidad", añade JJ Pantín.

Servicios que marcan la diferencia

Elevia Consultores no es solo una asesoría tradicional. Además de los servicios clásicos de asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil, también ofrece:

Recursos humanos y selección de personal

Valoración de empresas, proyectos de inversión y planes de viabilidad

Constitución, fusión y disolución de sociedades

Tramitación de subvenciones

Consultoría de gestión, un nuevo servicio dirigido a ayudar a las pequeñas empresas a mejorar su gestión y planificar estratégicamente su crecimiento.

Consultoría de gestión: un servicio único

Uno de los elementos diferenciadores de Elevia Consultores es su enfoque en consultoría de gestión. José Juan Pantín, certificado como CCA Certificate por Global Chartered Controller Institute, entidad que certifica como Controller de Gestión a nivel europeo. Esta certificación le lleva a introducir la figura del Controller de Gestión, típicamente reservada a medianas y grandes empresas, en el ecosistema de las pymes. Este servicio busca ayudar a los empresarios a establecer y seguir planes estratégicos, controlar desviaciones y tomar decisiones basadas en datos, promoviendo una gestión más profesional y menos improvisada.

"Muchos pequeños empresarios conocen muy bien su profesión, pero a menudo no dominan los números o prefieren no involucrarse en ellos. Ahí es donde entramos nosotros, ayudándoles a dormir más tranquilos y a tomar decisiones informadas que impulsan su crecimiento", comenta JJ Pantín. "Se trata de planificar, de no improvisar y de tener un control claro sobre los objetivos para asegurar el éxito a largo plazo".

Clientes y enfoque personalizado

Elevia Consultores trabaja principalmente con pymes, aunque no descartan otros perfiles como autónomos y medianas empresas. Su objetivo es ser un partner estratégico para sus clientes, ayudándoles a superar sus retos financieros y organizativos. Entre sus clientes destacados se encuentra el Grupo Ali, con marcas como Ali Juguetes, Ali Hogar y Ali Bebé, un referente en la zona de Ferrol.

Un equipo cercano y comprometido

Actualmente, Elevia Consultores cuenta con un equipo de cuatro personas, lo que les permite ofrecer un trato personalizado y cercano a cada cliente. "No somos meros tramitadores y presentadores de impuestos ni tramitadores de papeles, somos partners estratégicos que ayudamos a nuestros clientes a crecer y prosperar. Tú éxito es nuestro éxito, ese es nuestro lema", concluye JJ Pantín.