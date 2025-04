Las respuestas de la Fisioterapeuta especialista en suelo pélvico en la Clínica Ribera Assistens

Laura Gómez, Fisioterapeuta especialista en suelo pélvico en la Clínica Ribera Assistens de A Coruña respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclara las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito del Suelo Pélvico.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Qué ejercicios puedo hacer para fortalecer el suelo pélvico en la menopausia?

El ejercicio del que podemos obtener un mayor beneficio en la menopausia es el ejercicio de fuerza, tanto para el suelo pélvico como para el resto de nuestro cuerpo, incluidos nuestros huesos que necesitan este tipo de ejercicio para mantener su densidad.

¿Cómo puedo mejorar la incontinencia urinaria?

Depende del tipo de incontinencia y cuál sea su causa, pero el ejercicio es siempre una gran herramienta, así como tratar de mejorar nuestras costumbres. Hábitos como la tendencia a aguantar las ganas de orinar u orinar cada muchas horas no ayudan a mejorar la incontinencia.

¿En qué consiste la electroterapia?

La electroterapia es una técnica usada en fisioterapia que mediante la aplicación de corrientes puede ayudar a relajar un musculo o a fortalecerlo, también es una gran aliada para el tratamiento del dolor.

¿Qué hacer para cuidar el suelo pélvico en el embarazo?

Durante el embarazo lo mejor es hacer ejercicio y mantenernos fuertes, así el suelo pélvico siempre estará más protegido. Antes del parto se puede hacer masaje vaginal para ayudar a que la zona tenga una buena vascularización. Pero es erróneo pensar que esto puede evitar una episiotomía.

¿Qué síntomas se tienen cuando el suelo pélvico está dañado?

Los síntomas pueden ser muy variados: pérdidas de orina, sensación de peso en la zona, notar como un bulto, picor, escozor, dolor en las relaciones, un chorro de orina que no es continuo, incluso puedo sentir que me mancho las piernas al orinar (y antes eso no pasaba), o que el tampón no me resulta cómodo, etc... Los síntomas varían según la persona y el tipo de proble.

Orino con mucha frecuencia y no tengo infección, ¿a qué podría deberse?

Puede ser consecuencia de úlceras dentro de la vejiga, o por una alteración de la mucosa de la misma. Pero en ocasiones tenemos síntomas de infección sin serlo y esto se debe a tensión en los músculos del suelo pélvico.

¿A qué edad se recomienda revisar el suelo pélvico?

Cualquier edad es buena para revisarse. Tenemos pacientes desde los 3 meses a los 80 años. Se valora la situación de cada paciente, y se trata según el problema que presente.

¿Puede solucionarse el dolor en relaciones sexuales con fisioterapia?

Dependerá del origen del dolor en las relaciones. Hay ocasiones en que un tratamiento de fisioterapia es lo indicado, pero trabajamos en equipo con psicólogas y nutricionistas para abordar de manera multidisciplinar cada caso de forma particular.

¿Cuánto tiempo hay que hacer ejercicios para notar mejoría en el suelo pélvico?

El ejercicio debemos hacerlo siempre, pero desde que empezamos a practicarlo de manera regular, deberíamos empezar a notar mejoría en los tres primeros meses, si está bien orientado al caso y se realiza correctamente. Lo que no hay son ejercicios milagro con resultados inmediatos y los hipopresivos no son la solución para todo.