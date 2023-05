Aparecen papeletas del BNG de Crecente en los buzones de casas de Catoira

El candidato del BNG a la Alcaldía de Catoira, Xoán Castaño, denuncia que están apareciendo papeletas del Bloque de Crecente en los buzones de las casas de la localidad. Así pues pide a los vecinos que revisen esos sobres para comprobar que la papeleta es la correcta. El nacionalista expone que “o cambio en Catoira é imparable” e insiste en que “a única lista que garante ese cambio é a nosa”.



El nacionalista compareció además para denunciar la situación del centro de salud de la localidad. “Catoira sen médico grazas a Caamaño”. El BNG del municipio vikingo expone que las esperas son de días para los pacientes que necesitan ser atendidos. “Os recortes do PP fan que haxa que esperar cada vez máis” e “diante disto moitas persoas acoden a urxencias onde se di que é cousa do médico de cabeceira”. Xoán Castaño lamenta que “ás veces as persoas recorren a automedicarse co perigo que iso leva consigo”. A todo ello suman “os recortes en pediatría. Temos un só día á semana cando antes de chegar Caamaño a Catoira había catro días”.