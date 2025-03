Las atracciones vuelven este año en la Festa da Primavera de Caldas

Las atracciones de los feriantes volverán este año a la Festa da Primavera de Caldas que el año pasado se vio obligada a pasar sin ellos. Esta nueva edición se celebrará los próximos días, 11, 12 y 13 de abril, y contará con un nuevo Plan de Autoprotección que garantizará la seguridad y, este año sí, contará con la aprobación de los feriantes.



Así lo confirmaba ayer el teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, explicando cómo el concello logró este año un acuerdo con los feriantes para evitar la polémica que caracterizó la pasada edición. En aquella ocasión el gobierno local asegura que sufrió la presión de los feriantes, que buscaban instalar sus puestos en localizaciones y condiciones concretas, sin control gubernamental. Fue por esto que no se les permitió el acceso y Caldas tuvo que sustituir estos puestos por una fiesta de la espuma y unos hinchables para salvar el programa festivo.



Este año, se concentrará toda la actividad de nuevo en la zona de la Tafona para evitar incidentes, así lo indican desde el Concello y aseguran que es una prioridad debido al alto volumen de público que acude a esta tradicional verbena. “Calquera que vexa as posibles consecuencias de organizar espectáculos en lugares non seguros pode entender que o Concello sexa do máis estricto á hora de cumprir protocolos”, explican.

En cuanto a la programación, aún no se conoce el cartel oficial, pero se sabe que las sesiones DJs serán las que amenicen la jornada del viernes 11 de abril, mientras que el sábado y el domingo será el turno de dos de las grandes orquestas del país.