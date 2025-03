Baixo Ulla Vivo convoca una concentración contra el proyecto de Altri

El colectivo Baixo Ulla Vivo convoca una concentración para el domingo, 16 de marzo, a las 12.00 horas, delante de la casa consistorial de Padrón tras la aprobación por parte de la Xunta de Galicia de la Declaración de Impacto Ambiental a la macrocelulosa de Altri. De hecho, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del viernes 14 publica el visto bueno ambiental a este proyecto.

Dicho colectivo -integrado por ciudadanía de los ayuntamientos bañados por el río Ulla como son Catoira, Valga, Pontcesures, Dodro, Rois, Rianxo y Padrón- considera este hecho ‘‘un abuso de poder e hipocrisía’, poñendo en perigo a nosa auga, os nosos empregos, o noso patrimonio cultural, e a nosa mesma vida’’.



Manifestación en A Pobra

Baixo Ulla Vivo hace, por tanto, un llamamiento a la población de estos municipios y sus alrededores a asistir a la referida concentración, además de animar a participar en la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa para el próximo sábado, 22 de marzo, en A Pobra do Caramiñal.

‘‘Porque ao pobo non nos queda outra que seguir loitando para rematar co espolio e coas agresións das grandes multinacionais'', sentencian desde la entidad.