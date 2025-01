El BNG de Caldas urge a la Xunta la firma del convenio para la construcción del centro de salud

El BNG de Caldas urge a la Xunta de Galicia “a sinatura inmediata” del convenio para la construcción del nuevo centro de salud de la villa termal. El portavoz nacionalista, Manuel Fariña, recuerda que el Concello aprobó hace un año el borrador del documento y puso a disposición de la Consellería de Sanidade una parcela en Santa María para su construcción, así como acordó conseguir los terrenos de acceso y su urbanización. Por ello, el responsable municipal de Sanidade, destaca que “non hai xustificación válida” para demorar la oficilización de un documento “moi necesario” para la villa.



“Non ten sentido agardar máis”, advierte Fariña, que critica la ausencia de una partida específica para la construcción del centro médico en los presupuestos autonómicos de 2025, ya que, a su entender, “a licitación das obras do novo consultorio debería realizarse neste primeiro trimestre do ano”, al acumular ya un importante retraso “despois dos continuos desencontros entre o executivo autonómico e o goberno local”. “Está todo listo para asinar e a obra é unha prioridade absoluta para nós como Concello. Agora a

Xunta ten que demostrar o seu compromiso con Caldas de Reis e dar o empurrón nal”, insiste el nacionalista, que recalca que “as boas palabras e as boas intencións están moi ben, pero teñen que concretarse coa sinatura do convenio e a contratación das obras, algo que parece non hai moito interese en cumprir dende a Xunta”, lamenta.



En este sentido, entiende que la Xunta “non ten amosado empatía algunha coas necesidades da vila termal”, al atender apenas “ a contagotas e cando non tivo máis remedio” demandas históricas del municipio, como la reforma y ampliación del IES Aquis Celenis, una obra ya iniciada pero que a juicio de Fariña “vai a pedales” y no está cumpliendo con los plazos previstos inicialmente por el gobierno gallego.