El BNG de Catoira advierte de que la deuda del Concello aumentó en 2021 hasta casi los cuatro millones de euros

El BNG de Catoira denuncia el incremento de la deuda del Concello vikingo que asciende a casi cuatro millones de euros. Los nacionalistas apuntan a que el año 2020 acabó con una deuda municipal de 3.887.000 euros y que un año después –en 2021– esta ascendió a 3.907.000 euros.



El BNG liderado por Xoán Castaño apunta a que con los datos en la mano (extraídos de la página datosmacro.com) Catoira es el segundo municipio de entre 1.000 y 10.000 habitantes más endeudado de toda Galicia, solo por detrás del de Miño, en la provincia de A Coruña. Apuntan además desde el Bloque que es el primero de la provincia de Pontevedra, muy por encima del segundo.



La formación nacionalista lamenta la “nefasta xestión do goberno de Alberto García e Iván Caamaño” y apunta a que la deuda por vecino de Catoira es de 1.178 euros.

Dicen desde el BNG vikingo que “a Iván Caamaño só lle preocupa que chegue fin de mes para cobrar o seu soldo a costa do sufrimento das veciñas e veciños” y que a “Alberto García só lle preocupa manterse no poder para tapar todas as súas falcatruadas políticas e non dúbida en subornar e comprar vontades cos impostos da veciñanza de Catoira”.



No es la primera vez que el Bloque pone el acento en la gestión económica de Alberto García extrapolando esta también a las funciones del portavoz conservador Iván Caamaño en el Concello catoirense