El BNG de Catoira denuncia el mal estado del acceso al parque empresarial

El BNG de Catoira denuncia el mal estado en el que se encuentran los accesos al parque empresarial de la localidad. Dice la formación nacionalista que la zona está en un importante estado de abandono con las carreteras llenas de maleza, el agua corriendo por ellas y las acercas encharcadas. Esto hace que estas se conviertan en un auténtico tobogán para los peatones y un peligro para su seguridad.



No son las únicas críticas de los nacionalistas respecto del estado de diferentes puntos de la localidad. En concreto también hacen referencia al hecho de que tanto un tramo de la Avenida da Ponte como la carretera que va a la parroquia de Dimo llevan varias noches seguidas sin alumbrado público. “É inadmisible e incomprensible que habendo unha empresa que executou a mellora do alumeado público hai anos, concedido por Alberto García, agora os problemas sigan sen ser arranxados”, exponen los nacionalistas. Señalan que “con este inverno e a estrada sen pintar e sen pasos de péons estes tramos son un perigo para as persoas”.



El Bloque también tiene palabras para el portavoz del Partido Popular, Iván Caamaño, al que acusan de “quedar caladiño diante deste perigo” y de “seguir sendo cómplice de Alberto García”. Mete el dedo en la llaga aludiendo a que “o soldo ségueo metendo no peto e sen admitir responsabilidades e sen ningún pudor”.