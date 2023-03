El BNG de Catoira entiende que Alberto García "non debería permanecer un minuto na Alcaldía" tras el informe del Consello de Contas

El BNG de Catoira entiende que tras el demoledor informe del Consello de Contas en la que se advierte de irregularidades en el cobro de dietas y gastos de locomoción por parte del alcalde, Alberto García, "este non debería permanecer un minuto máis na Alcaldía". El último informe de esta entidad apunta a la existencia de cobro de dietas o desplazamientos sin justificar por parte del alcalde catoirense durante varios períodos. Sobre todo en los referentes a aquellos en los que él ya se había jubilado y, por lo tanto, no percibía una dedicación exclusiva del Concello. Tal y como señala el Consello de Contas y recuerda el BNG "Alberto García unha vez xubilado percibiu por asistencia diaria e desenvolvemento das súas funcións e responsabilidades de goberno 75 euros diarios. Este proceder considérase non axustado ao marco xurídico aplicable". De hecho los nacionalistas comparten la apreciación de la entidad que habla de que esos 75 euros podrían ser interpretados como una "retribución encuberta".

Recuerda el Bloque que "a suma por asistencia diaria, a órganos colexiados, dietas de manutención, de aloxamento e gastos de locomoción ascenden á escandalosa cifra de 55.378 euros".

Exponen los nacionalistas que esos gastos "reducíronse de forma brutal dende que o BNG as puxo en coñecemento do Consello de Contas. Casualidade? Alberto García sabía que non podía".