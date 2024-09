El BNG denuncia que el alcalde y dos funcionario pidan los gastos de un juicio con abogado pagado por el Concello

El BNG de Valga denuncia que el alcalde, José María Bello Maneiro, el secretario y el interventor municipales, reclamen los gastos derivados de un proceso penal, que ganaron en los tribunales, pese a que el Concello “ten contratado un servizo xurídico no que se inclúe a defensa”. Señalan en este sentido los nacionalistas que, en la última Comisión de Contas, Economía, Facenda e Patrimonio, que se celebró el 26 de agosto, el gobierno conservador presentó para su aprobación un expediente para que sea el Concello el que abone 18.096,75 euros.



Se corresponden, explican desde el BNG, con la defensa del alcalde (5.626,50 euros), el interventor (6.050) y el secretario (5.626,50 euros), a los que habría que añadir los honorarios de los procuradores, que suman 793,75 euros.



El portavoz del BNG, Fran Devesa, destaca que las facturas presentadas “son do mesmo despacho que o adxudicatario actual do servizo xurídico contratado polo Concello, Martín Gómez Abogados SLU”, al que se adjudicó el contrato en junio de 2022 por un total de 28.314 euros anuales. En la memoria que justifica dicha adjudicación, por el “incremento considerable da litixiodade no Concello de Valga”, se manifiesta que el nuevo contrato debería incluir “tanto o asesoramento como a asistencia xurídica, a defensa e representación procesual en xuízo”. En este aspecto incide una resolución de Alcaldía. Por ello, el BNG concluye que “os gastos da defensa xurídica que solicitan alcalde, interventor e secretario non teñen xustificación”, al contar el Concello con este servicio.