El BNG investirá a Rey en Caldas y tendrá más reuniones para decidir si entran en el gobierno

Juan Manuel Rey será investido el sábado alcalde de Caldas. El socialista contará con los votos de los ediles del BNG, necesarios para que pueda mantener la Alcaldía. Así lo confirmó el portavoz nacionalista, Manuel Fariña, que consciente de que el Partido Popular fue la lista más votada en la villa termal el pasado 28 de mayo, sabe que sus votos son imprescindibles para que la izquierda siga al frente del Consistorio. “O que temos claro é que non imos favorecer un goberno de dereitas”, ratificaba ayer Fariña.



La situación es ligeramente distinta a la de hace cuatro años. El PSOE perdió la mayoría en aquel entonces, pero era la lista más votada. Ahora los votos nacionalistas son imprescindibles para los de Juan Manuel Rey.



A preguntas de si el BNG en Caldas ha decidido si entrará en el gobierno municipal con un bipartito con el PSOE el nacionalista responde que “hai tempo”. La idea –expone– es que se sigan celebrando reuniones entre las dos partes de cara a un pleno de organización que debe realizar en un plazo máximo de un mes después de las investiduras. “Si que é ben ir negociando as cousas, pero tamén é mellor ir con calma e boa letra e non rápido e atropelados”, recalca Fariña. Un bipartito PSOE-BNG (que debería ir ratificado con un pacto) no sería en todo caso algo extraño. De hecho en Pontecesures las dos formaciones acordaron esto días un pacto de gobierno que desalojará a Seage de la Alcaldía.