BNG y tres críticos del PSOE tumban la subida de tasas de Alberto García en Catoira

No habrá subida de tasas e impuestos en Catoira o, al menos, no de acuerdo con la propuesta que el equipo de gobierno de Alberto García llevó ayer a pleno extraordinario. El alcalde y el único concejal de su partido que ha mantenido su confianza tras su regreso a la Alcaldía, Javier César, fueron los únicos que votaron a favor de unos cambios que -en palabras de la oposición nacionalista- suponían un incremento de un 20 % en algunos recibos. La subida la justificaba García para poder hacer frente al pago de una deuda de 1.133.554 euros a proveedores.





La anomalía política que se vive en el municipio catoirense desde hace ya meses ha vuelto a evidenciarse en la sesión de ayer. Los tres concejales socialistas que en su día mostraron su desacuerdo con el pacto PSOE-PP votaron en contra de la subida de impuestos evidenciando una vez más que las relaciones están totalmente rotas. En contra de la subida también se manifestó el BNG de Xoán Castaño, que acusó directamente a Alberto García de querer perpetrar “un machadazo despiadado” a los vecinos de Catoira y que “sexan eles os que paguen as súas falcatruadas políticas”. Castaño puso cifras sobre la mesa e incidió en que en plena crisis económica y de escalada de precios de consumo a todos los niveles la subida planteada por el gobierno de García “repercute en que algunhas familias teñan que pagar ata 150 ou 100 euros ao ano máis en impostos municipais”. Una propuesta que el Bloque tildó de “indecente” y con la que acusó al regidor socialista de “ser cruel e insensible” con sus vecinos.





El BNG ya había anunciado días atrás su postura respecto a la subida de tasas e impuestos, no así el Partido Popular liderado por Iván Caamaño que -junto a sus dos compañeros de filas- decidió abandonar el Pleno antes de la votación final. El conservador argumentó su marcha en que la deuda del Concello no era de su responsabilidad. “Ningún dos concelleiros do PP firmamos nin unha sola factura nin gastamos un só euro destes 1.133.554, xa que o PP non tivo alcalde nunca en Catoira mentres que o BNG e o PSOE si. O PP non malgastou, todo o contrario, realizamos unha oposición colaboradora”. Con su abandono de la sesión evitó tener que posicionarse sobre la propuesta de García con el que actúa, en la práctica aunque no sobre el papel, a modo de cogobierno. Una actitud que, tras el pleno, fue afeada por Xoán Castaño que la tildó de "covarde". Añadió que "se non se queren asumir responsabilidades e tomar decisións que non se presentase ás eleccións".