Lo bonito está en el interior y en la costa: López defiende en Moraña las Rías Baixas en toda su extensión y apuesta por la internacionalización del turismo

La Gala do Turismo que la Diputación de Pontevedra celebró ayer tuvo un escenario nada casual: Moraña. Una apuesta clara del gobierno de Luis López por promover el interior de las Rïas Baixas como destino "privilexiado" para atraer un visitante más internacional, con más interés por las actividades culturales y vinculado a un turismo de calidad y menos estacional.

La elección forma parte además de la apuesta decidida de la premiada campaña 'Cando volves?', que muestra por primera vez las Rías Baixas sin rastro del mar. En este sentido, López incidió que las medidas en este ámbito estarán destinadas a "máis turismo cultural, máis turismo deportivo, máis atracción do turismo estranxeiro, máis internacionalización, máis actividades nos castelos, máis divulgación da camelia, máis producións audiovisuais rodadas na provincia'. Así se establece en la estrategia de la Diputación que, recordó el presidente, está enfocada a protexer aquilo que nos fai únicos".

En este mismo sentido, se encuadra la elección del municipio que acoge este año, por primera vez, la Gala de Turismo. "Moraña é tan Rïas Baixas como Baiona. As Rías Baixas do Salnés nomran tanto como as Rías Baixas do Dez. A Ría é tan nosa como o río. O cocido identifícanos tanto como a batea. Todos os puntos, sexan de costa ou interior, pertencen a este destino. Todas as experiencias se poden vivir aquí. Unha lección que non deberíamos esquecer, porque é compatible ser o mellor destino de praia, segundo National Geographic, con marabillar ao mundo amosando o noso interior, é compatible coidar dun sector crucial como o turismo (12% do PIB) con garantir a calidade de vida dos veciños; e é compatible reforzar o turismo con blindar a sustentabilidade social e medioambiental das Rías Baixas", concluyó el presidente de la Diputación.

La diputada del área, Nava Castro, incidió en este mismo aspecto, destacando que "o turismo é, para nós, un sector prioritario, un dos grandes motores de desenvolvemento da nosa terra".

La provincia con más Sicted

La Gala conmemoró el veinte aniversario de los premios Sicted en la provincia de Pontevedra, la que cuenta con el mayor número de estos distintivos en España. Continuó con la proyección de una serie de piezas audiovisuales sobre la riqueza natural y patrimonial del interior de la provincia y sus posibilidades para atraer un turismo sostenible y ligado a la naturaleza. En este sentido, se dio a conocer el trabajo de Chicho Ocampo, un artesano único que exporta campanas desde Caldas; el de Mónica Pereira, guía del observatorio de Forcarei, o el de Manuel Santos, arqueólogo especialista en arte rupestre.

La gala fue en el Pazo da Toxeiriña, estuvo presentada por Rocío Delgado y contó con la actuación final de Montedapena.