Caldas abre la inscripción para acceder a las cinco plazas de la Casa do Maior de Saiar

El área de Servizos Sociais del Concello de Caldas acaba de abrir el plazo de inscripción para cubrir las cinco plazas disponibles en la Casa do Maior ubicada en el lugar de Sequeiros, en Saiar. Las instalaciones han sido adecuadas con cargo a una ayuda de la Consellería de Política Social y el espacio -que dirigirá Ana María Cancelo- fue cedido por la Comunidad de Montes de Saiar para este uso exclusivo. Las personas beneficiarias deben tener más de 60 años, residir en Caldas y tener reconocida o tramitar la situación de dependencia del grado 1 o 2. También puede ser alguien sin dependencia, pero siempre que el caso haya sido valorado de forma personal por el personal de Servizos Sociais del Concello.



La estancia en la Casa do Maior de Saiar será gratuita. El horario es de lunes a viernes de 9 a 17 horas y las instalaciones son modernas y cuentan con todas las garantías de seguridad y calidad. El servicio de comedor opcional tendrá un coste de 5 euros.



En la Casa do Maior As Goletas se realizarán actividades de gimnasia de mantenimiento, talleres de prevención, estimulación cognitiva, talleres de cocina, lectura de prensa, tertulias, trabajos manuales, juegos de mesa, risoterapia, paseos y actividades en el parque contiguo y en el entorno.



Las Casas do Maior son proyectos piloto promovidos por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, de carácter integrador, preventivo y asistencial, destinados a la promoción, recuperación o mantenimiento de la autonomía personal de los mayores de 60 años como recurso de promoción de la autonomía personal.



La edila de Servizos Sociais, Inés Fuentes, animó a los vecinos de Caldas “a coñecer directamente as novas instalacións e a facer uso deste novo recurso que permite incrementar a atención ás persoas maiores en situación de dependencia. O Concello facilitará todos os trámites ás persoas beenficiarias”.