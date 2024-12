Caldas celebra la Navidad sobre dos ruedas y con una buena dosis de solidaridad

Los motores rugieron esta tarde en Caldas, donde numerosos Papá Noel celebraron la Navidad sobre ruedas y con una importante dosis de solidaridad. Así, en moto, los participantes recorrieron las parroquias de la villa termal. La comitiva se reunió en A Tafona y concluyó su itinerario en la calle Souto de María López, cuyo vecindario inauguró su decoración de Navidad con música, roscón y mucho chocolate.

Numerosos participantes se caracterizaron de “Papá Noel” para recorrer la ruta motera | Gonzalo Salgado



El evento, que cuenta con la colaboración de la peña motera Os Keimaos, cuenta además con una importante dosis solidaria, ya que los participantes no dudaron en donar alimentos o juguetes para los niños de para paliar los efectos de la DANA, que provocó importantes daños a su paso por la costa levantina.



Lo cierto es que la programación navideña no ha hecho más que empezar. Así, la programación, diseñada por el Concello, contará con la celebración de talleres y obradoiros, que comenzarán mañana con uno sobre arte floral, que se celebrará de 10 a 13 horas en el no Fogar do Maior, y que se repetirá el lunes 16. Además, se repetirá un año más el “Choconadal” por las parroquias, que el año anterior tuvo un notable éxito, unas jornadas de convivencia, chocolate y rosca que comenzarán el día 14 en Saiar (20 horas), siguiendo el 15 en San Clemente, el 16 en Bemil, el 17 en Tivo, el 18 en San Andrés, el 19 en Godo, el 20 en Carracedo y el 21 de diciembre en Arcos.