Caldas convoca un pleno urgente para exigir personal en un PAC que hoy estuvo sin médicos

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, convocará un pleno extraordinario urgente la próxima semana para reclamar la mejora de la situación sanitaria en el centro de salud de la localidad. El regidor socialista ha dado el paso después de que hoy en el ambulatorio no haya, tan solo enfermeras que derivan a los pacientes que se acercaban por algún tipo de urgencia. Una situación que no ha sido puntual, sino que se ha repetido durante varios días en los últimos meses. Rey manifiesta que “esta situación es insostenible y del todo inaceptable, porque no se puede dejar a toda la ciudadanía de la comarca que tiene como referencia el PAC de Caldas sin ningún médico, situación que se viene repitiendo muchos días en los últimos meses”. Dicen desde el Concello caldense que esta misma semana se constató alguna noche “cómo se formaban largas colas ante una clínica privada de Caldas por la falta de personal médico en el centro de salud”.





Recuerdan desde el Concello que las urgencias extrahospitalarias del PAC atienden a una población de 21.000 personas de los municipios de Cuntis, Moraña, Portas y Caldas y en un ámbito territorial de 211 kilómetros cuadrados, con una gran dispersión poblacional. Con la convocatoria de pleno extraordinario el alcalde pedirá que los grupos presentes en la Corporación (aparte del PSOE, también el PP y el BNG) se “posicionen ante esta problemática” para exigir a la Xunta que solucione con rapidez la dotación de personal médico en Caldas. Rey advierte que “el PSOE denunciará la estrategia neoliberal de debilitamiento y desmantelamiento de la sanidad pública por parte del PP”.