Caldas inicia la fase de pruebas de la maquinaria con la intención de poner en marcha las Pozas da Tafona

El Concello de Caldas continúa desvelando los pasos a seguir para poner en marcha uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos del municipio, con más de 20 años de espera. Así, el teniente de alcalde y edil de Turismo, Manuel Fariña, señala que, de “maneira inminente”, se va a poner en marcha la fase de pruebas de la maquinaria y, en los próximos días, se iniciará el ajardinamiento del entorno de las instalaciones por el personal del obradoiro de empleo municipal “Os camiños do Camiño”.



En esta línea, Fariña subraya que todos los trámites de gas y electricidad que permitirán activar la maquinaria das “están listos xa”, tras una “complexa xestión que requiriu non só a actuación do persoal municipal, senón tamén unha implicación persoal e directa” por su parte “para axilizar autorizacións”, hace hincapié el nacionalista. Ya con la distribución de energía activa, el Concello iniciará las pruebas de toda la maquinaria: los bombeos del agua, los filtros, los medidores de caudal y los aparatos de climatización y calefacción de los vestuarios, entre otros mecanismos que, pese a que están instalados, llevan tiempo sin uso, por lo que se vuelve necesario comprobar que no haya deficiencias.

Gestión del área termal

Por otra parte, y como ya se desveló en el último Pleno municipal, el Área de Turismo trabaja también en las distintas fórmulas para la gestión de las Pozas. Según reitera Fariña, la idea pasa por buscar las pautas que permitan el desarrollo sostenible de las burgas con criterios de calidad orientados a la preservación de las aguas y a la potenciación del nuevo aprovechamiento como parte de la oferta de la villa como destino turístico, involucrando también a la comunidad local. En cuanto a su licitación, la empresa Pilot CCS está elaborando los pliegos para su explotación.



De todos modos, el teniente de alcalde vuelve a hacer hincapié en que la apertura de las Pozas da Tafona “é un compromiso firme” para el que el Área de Turismo, gestionada por los nacionalistas, “ estuvo “traballando a un ritmo de vértigo e acelerando os pasos ao máximo posible”, según aseguró el propio Fariña recientemente. Sin embargo —y pese a que se baraja el verano como fecha para su apertura— el concejal no quiere adelantar plazos que “poidan supoñer complicacións posteriores”. En cualquier caso, el nacionalista indica que se están siguiendo los pasos marcados desde la asistencia técnica contratada por el Concello.