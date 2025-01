Caldas lleva hoy al Pleno una subida del 3% en el sueldo del alcalde y dos concejales

El Partido Popular de Caldas critica la nueva propuesta de sueldos del gobierno local, que viene de ser presentada por el bipartito y que se debatirá esta tarde en el Pleno ordinario del mes de enero y que supone una subida del 3%. De aprobarse, denuncian los populares, los salarios del ejecutivo se situarán en 115.875 euros brutos anuales, a los que habrá que añadirle la mayores entre un 30% y un 35% más de cotizaciones sociales.

La propuesta del gobierno municipal mantendrá las dos dedicaciones parciales del nuevo alcalde, Jacobo Pérez Gulín, y el edil de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortigueira, con una suma de 32.250 euros brutos anuales, y otra exclusiva de 51.503 euros para el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

El portavoz popular, Fernando Pérez criticó, por una parte, la subida propuesta y, por otra, que Pérez Gulín no asuma una dedicación exclusiva y que se limite a 25 horas semanales. “Os veciños de Caldas terán que pagar practicamente 400.000 euros, incluíndo tamén as correspondentes cotizacións sociais, polas nóminas destes tres concelleiros nos dous anos e medio que restan de mandato, polo que se non estamos ante un roubo se lle parece moito”.