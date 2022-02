Caldas se moviliza contra los recortes en el PAC y por la mejora asistencial

Decenas de personas se concentraron ayer ante el centro de salud de Caldas para reclamar la recuperación de los servicios en el PAC y exigiendo una mayor calidad de la atención sanitaria. La protesta -convocada por el BNG- contó con un gran éxito de participación y con la presencia no solo de los concejales del partido nacionalista en Caldas, sino también de otros concellos como Cuntis, Moraña o Portas cuyos vecinos están directamente afectados por la situación sanitaria que se vive en el PAC caldense. También estuvieron los diputados autonómicos del Bloque, Montse Prado y Luís Bará. El portavoz del BNG en la villa, Manuel Fariña, aplaudió el éxito de la concentración y manifestó que “dende as manifestacións contra o encoro non había protestas con tanta xente”. Argumenta que esto se debe a que “a xente está queimada. As baixas dos médicos non se cubren e non se ve que a situación vaia a mellor, senón máis ben todo o contrario”.





El nacionalista señala la situación ha llegado a tal punto que “non é que só nos quitaran un médico pola tarde no PAC, senón que o xoves pasado había un cartel na porta do centro de saúde que dicía que durante a noite non habería ningún facultativo e que, polo tanto, as urxencias deberían ser atendidas en Montecelo”. Algo que el concejal y todas las personas que ayer se concentraban en el paseo Román López consideran “un despropósito”.





Fariña indica que la situación del PAC lleva meses ya en punto crítico, pero que fue con la reordenación de los servicios por parte de la Xerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cuando el municipio se quedó con un solo médico en horario de tarde y cuando se incrementó notablemente el malestar entre los pacientes. De hecho además de la concentración de ayer la idea es que la situación de este PAC (que funciona realmente a nivel comarcal) llegue hasta el Parlamento de Galicia. Los diputados Montse Prado y Luís Bará serán los encargados de exigir mejores servicios y mayor calidad asistencial en el hemiciclo de O Hórreo. Además, indica Manuel Fariña, “seguiremos presentando mocións e iniciativas a través do Pleno de Caldas para instar á Xunta a que actúe”. El nacionalista señala que “non podemos permitir o desmantelamento da sanidade pública en beneficio da privada e non se pode consentir que nos quedemos sen médicos e profesionais no centro de saúde e no PAC”.