Caldas reabre la Rúa Real y Rey la pone como ejemplo de “revolución urbana”

Tras largos meses de obras la Rúa Real de Caldas ya está abierta para el disfrute vecinal. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el regidor caldense, Juan Manuel Rey, y otros miembros de la Corporación realizaron un paseo por esta vía histórica simbolizando su reapertura al público. En la zona se realizaron obras de saneamiento que implicaron el levantamiento de todo el firme y en la que se invirtieron más de 300.000 euros de los cuales la Diputación aportó 265.820 en total. Una actuación que el propio alcalde de Caldas puso como ejemplo de la “reforma urbana” de la villa en diferentes puntos del centro. Es más, calificó los cambios que se han realizado y los que todavía quedan por ejecutar en otros puntos como “revolución urbana”. Esgrimió Juan Manuel Rey que “hai moi pouco espazo no que non teñamos intervido e onde non puxeramos en valor a pedra cunha certa uniformidade estética ao gusto de todos e de todas”. Añadió que las obras previstas en la zona del Río Bermaña –que esperan ver culminadas en este mandato– serán “a guinda do pastel que comezamos hai tempo. En este caso la inversión será de casi 580.000 euros, de los que la Diputación aporta cerca de 493.000 euros.



Por su parte la presidenta provincial indicó que las obras que se están desarrollando en diferentes concellos con fondos de la Diputación “converten á provincia na gran referencia galega en recuperación do espazo público para as persoas” y citó que en el caso de las de Caldas las inversiones permiten la transformación de varios espacios “con servizos, dotacións e equipamentos que son precisos neste século XXI”.



La responsable provincial manifestó que “temos que transformar o xeito de construír os pobos, algo que é a nosa obriga, e estámolo a facer respectando a autonomía local. Síntome moi feliz de ter un goberno provincial compartido nestes sete anos que foi quen de cambiar esta provincia, á que hoxe non hai quen a coñeza”. Indicó que “continuaremos construíndo para seguir avanzando, porque debémonos á veciñanza e somos un pobo moi potente e con garra”.