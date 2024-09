Caldas recurre ante la Valedora por la supresión de la tercera unidad de Infantil en San Clemente

El Concello de Caldas va a elevar a la Valedora do Pobo una reclamación para recuperar la tercera unidad de Educación Infantil en el CEIP San Clemente. Así lo confirmó el teniente de alcalde y concejal de Educación, Manuel Fariña, tras un encuentro del ejecutivo caldense con representantes de las familias, a las que llamó a "non abandonar a loita" para garantizar servicios educativos dignos en el rural.

La decisión del Concello de interponer esta queja surge como un nuevo paso tras el "continuo desprezo" de la Xunta a las reclamaciones del centro educativo, de la ANPA, de las familias y del propio gobierno local. Destaca Fariña que desde el gobierno gallego dirigido por Rueda "estase a incumplir a propia normativa, xa que cos números de matrículas existentes no CEIP son necesarias as tres unidades de Infantil e a totalidade do profesorado asociado".

Por ello, Fariña incide en que "non valen parches nin aulas en precario. A Xunta ten que recoñecer o seu erro, porque non está a ter en conta o alumnado con necesidades especiais. Debe reabrir a unidade de Infantil e asignarlle o persoal docente que marca a lei. Non é suficiente con que o colexio se apañe con remendos que non garanten, nin moito menos, a calidade educativa que merecen os nenos e nenas do CEIP San Clemente".

Por su parte, el alcalde, Juan Manuel Rey, destaca que las familias no pueden cesar en sus reivindicaciones e hizo una llamada a hacer presión para garantizar un servicio educativo "digno para o rural, xa que do contrario estarase condenando o futuro do CEIP de San Clemente".

Además de los nuevos trámites del gobierno local, que se decidieron tras un encuentro con las familias, el bipartito caldense también se reunió con integrantes de la comunidad educativa del IES Aquis Celenis. El Concello se compromete a apoyar totalmente sus demandas en cuanto al profesorado (exigen más docentes) y también a la activación inmediata de las obras con la mínima afección a las clases y al alumnado. En este sentido, el gobierno municipal emplazó a las familias a tener una comunicación más ágil y continuada para informarlos de primera mano en todo lo relativo a las obras de ampliación.