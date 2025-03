Caldas rinde homenaje a sus “raíñas” y centra en los más pequeños la programación del 8-M

La programación del Concello de Caldas para conmemorar el Día Internacional da Muller pone el foco en el ámbito educativo, con varias iniciativas en los colegios locales. Precisamente ayer el alcalde, Jacobo Pérez, acudió a una representación teatral ‘Directas ao espazo’, dirigida a los escolares y a cargo de la compañía Trémola Teatro, una historia basada en la vida de las astronautas Valentina Tereskhova y Sara García Alonso, “que romperon todos os teitos”.



Las actividades escolares no finalizan, ya del 12 al 21 los centros acogerán ‘Xogos da Corresponsabilidade’, para que los niños tomen conciencia sobre la necesidad y la importancia de establecer un reparto de tareas tanto en la escuela como en los hogares. En la jornada central, la de mañana 8-M, el Auditorio acogerá la proyección del vídeo ‘Raíñas de Caldas’, con el que rinde homenaje “ás nosas veciñas, que cada día constrúen este pobo, o manteñen vivo e o fan avanzar co seu traballo, esforzo e dediccación, tanto no eido laboral, como no persoal, familiar e social”, explica Jacobo Pérez. El vídeo será difundido en las redes sociales del Concello. Después, la edil de Igualdade, María del Carmen Torres, y el propio regidor leerán el manifiesto