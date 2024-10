Caldas urge a Educación a sustituir “inmediatamente” las tuberías del CPI Alfonso VII

El Concello de Caldas solicitó a la Consellería de Educación la sustitución de “maneira completa e urxente” la fontanería del CPI Alfonso VII. Así, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, remitió sendas cartas al gobierno autonómico para que “dunha vez, solucione as deficiencias que leva padecendo o centro dende hai anos”. En este sentido, Fariña explica que hace unos días se produjo una fuga que obligó a cerrar los baños del colegio. “A brigada municipal vai intentar facer un novo apaño, pero non é sinxelo porque de novo hai que romper a placa: non só é cortar e soldar”, subrayó el nacionalista, que aseguró que “dende o Concello estamos a meter cartos en reparacións que sabemos non van servir nin no curto prazo”.



La situación, según Fariña, “vén de lonxe”: “son instalacións que nunca se renovaron, de ferro, moi propensas a obstruírse e corroerse, e que hai anos esgotaron a súa vida útil esgotada”, señaló. En esta línea, el teniente de alcalde entiende que “a Xunta é consciente de que existe o problema e que esixe unha renovación completa que excede do que é o mantemento que debe realizar o Concello”, sostuvo.



“Altura de miras” con el IES

Fariña aprovechó el envío de las cartas a la Delegación Territorial y a la Consellería para pedir a la Xunta “altura de miras” en bene con las obras de ampliación del IES Aquis Celenis. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que las dos administraciones trabajen de forma conjunta para “sacar as obras adiante” en vez de liarse en “polémicas estériles”.



No obstante, subrayó que fue “un feo” que, justo el día después de que el Concello solicitara la reunión de la comisión de seguimiento del convenio, el director territorial, Pérez Ares, visitara Caldas para un encuentro técnico sobre las obras “e nin tan sequera chamase ao goberno local”.