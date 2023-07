Castaño: “A pirotecnia ten permiso da Subdelegación e Alberto García mentiu”

Los peores temores de los vecinos de Dimo y Coaxe contrarios a la pirotecnia se han cumplido. La Subdelegación del Gobierno emitía el pasado día 3 de julio la autorización para depositar en el galpón ya construido material pirotécnico. Un documento que hizo público ayer mismo el alcalde, Xoán Castaño, y que demuestra que el anterior regidor, Alberto García, mintió sobre la situación del expediente tan solo dos días antes de la investidura. García convocó a los medios en el salón de plenos y siendo todavía alcalde para asegurar que la Subdelegación había rechazado la instalación de la pirotecnia en Coaxe. “Todo mentira”, declara muy tajante Castaño. El nacionalista incide en que en el expediente –de importantes dimensiones– no existe el documento al que hizo referencia García en su comparecencia y que desautorizaba la actividad pirotécnica. “Non hai nada diso, non é certo”, asegura.



Lo cierto es que tanto Xoán Castaño como los miembros de su gobierno tienen claro que todo se orquestó de forma conjunta entre la empresa interesada en instalarse en Coaxe y el ex alcalde socialista. El actual regidor echa mano de fechas y cronología para explicar la situación. “O 8 de novembro do 2021 o titular da empresa solicitou información sobre a viabilidade da construción dun almacén para produtos pirotécnicos e o día 11 dese mes o alcalde e o secretario accidental firman que a construción era autorizable”, explica Castaño. En el expediente figura que tan solo ocho días después se visó el proyecto para la controvertida pirotecnia. “Todo estaba previsto”, asegura el alcalde. El hecho de que exista una autorización de la Subdelegación del Gobierno (pendiente de una inspección en las propias instalaciones del galpón) ha caído como un jarro de agua fría en el gobierno nacionalista de Catoira. “É unha tristura para nós ter que comunicar isto”, reconoce el regidor. Cabe recordar que nada más ser investido alcalde Castaño visitó Coaxe para comprometerse a indagar sobre cómo estaba el expediente. Tras este varapalo el nacionalista indica que “a nova secretaria está estudando as posibilidades que temos” y que hoy mismo se reunirá con los miembros de la Plataforma vecinal que hace meses iniciaron una lucha titánica para evitar que las instalaciones pirotécnicas estén en un entorno próximo a sus viviendas. “Eu como alcalde e tamén os meus compañeiros de goberno apoiaremos todas as medidas da plataforma e estudaremos as posibilidades que hai”. Castaño se mostró muy duro con García insistiendo en que “ese señor tense que ir despois desa mentira ao pobo de Catoira e aos veciños de Coaxe e Dimo” e incidió en que “non pode botar nin un minuto máis como concelleiro por respecto ao pobo. Non é digno de ser representante público unha persoa que engana”.