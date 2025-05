Catoira alerta de que la falta de médicos deja al centro de salud “en estado crítico”

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, denuncia que la situación en el centro médico “está nun límite crítico” e incide en que la falta de personal sanitario “está a poñer en grave risco a saúde e a vida da veciñanza”. En este sentido, subraya que los problemas que se llevan arrastrando desde hace varios meses “agrávanse esta semana porque non haberá consultas”, a lo que se suma que las enfermeras que valoran las urgencias “non as poden derivar ao servizo de atención primaria de referencia en San Roque, porque tamén está colapsado”.

Ante esta situación, el primer edil solicitó una reunión urgente con el gerente del área sanitaria para reclamar soluciones y agregó que, de ser necesario, adoptará “medidas de protesta” a través de la Plataforma pola Sanidade Pública porque “é unha desfeita” y, más que nada porque “están a xogar coa vida da xente”.

Desde hace dos meses solo hay una médica disponible para atender a la población, según desvela el regidor. La segunda doctora que corresponde al centro de salud está de baja y su plaza está sin cubrir. A todo ello se une que la única profesional que trabaja “ten unha redución de xornada e un contrato que a obriga a realizar gardas noutras localidades”, lo que provoca que cuando está de guardia “Catoira quede sen atención ao día seguinte polo seu descanso correspondente”.

Este inconveniente ha ido a más quedando el centro de salud desprovisto de médicos los pasados jueves y viernes y esta semana “xa se anunciou á veciñanza que ninguha das doutoras estará presente nin tampouco haberá sustitucións, quedando o centro de saúde sen ningún tipo de atención médica”.

El “colapso” no se queda ahí, sino que también afecta al servicio de Enfermería, que “se atopa atrapado entre a necesidade de valorar urxencias e solicitar ambulancias do 061 para derivalas ao centro de de saúde de Vilagarcía, tamén colapsado, polo que teñen que ser trasladadas ao Hospital do Salnés”.

La consecuencia de todo ello es que “non só se engade presión a un sistema de saúde xa saturado, senón que tamén pode resultar en tempos de espera inaceptables e, no peor dos casos, en situacións que atentan contra a vida e a saúde da nosa cidadanía”. Xoán Castaño exige soluciones ante “unha situación insostible e cos veciños desprotexidos”.

Castaño plantea protestas para presionar al Sergas El alcalde, Xoán Castaño, “ante a tremenda crise sanitaria que está a vivir Catoira” solicitará una reunión urgente con el gerente del área sanitaria para que adopte medidas “de inmediato”. Entretanto, ya se ha puesto en contacto con la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública para organizar posibles protestas con el fin de “presionar ao sergas e poñer fin ao desleixo sanitario que estamos a padecer”.