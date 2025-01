Catoira denuncia esperas de hasta 18 días para citas médicas en el centro de salud

Esperas de hasta 18 días para conseguir una cita con el médico de cabecera en el centro de salud. Esta es la situación que están sufriendo los vecinos de Catoira, según denuncia el alcalde, Xoán Castaño, que señala que “o primeiro oco libre é o vindeiro 28 de xaneiro” y que la situación de la Atención Primaria en la villa vikinga “leva sendo caótica dende finais de ano, mais hoxe volveuse insostible pola baixa dunha­ das dúas doutoras que atenden no ambulatorio, o que fai prever un maior colapso nos vindeiros días”.



Por ello, Castaño pide al Sergas que cubra “de maneira inmediata” esta baja. “A axenda está pechada e o Sergas non pode deixar á xente de Catoira tirada cunha atención sanitaria baixo mínimos”, insiste.



En esta línea, el alcalde subraya que el consultorio viene sufriendo situaciones de desborde en las últimas semanas. Destaca así que en el día 31 de diciembre no hubo médicos y que el pasado miércoles, día 8, solo trabajó una doctora de 8 a 12 de la mañana. Además, indica el nacionalista, “estanse a producir problemas co servizo de Pediatría, que corresponde unha vez por semana (os venres), pero que nos últimos tempos tampouco ofreceu consulta algún destes días”.



Con respecto a la baja de una de las facultativas, “boa parte dos 34 pacientes que tiñan cita concedida para esa doutora durante a mañá quedaron sen atender, e só algúns foron despachados pola outra médica en activo. A partir de aí, moitas persoas terán que trasladarse ao PAC de San Roque en Vilagarcía, unha solución que moita xente vai ter que adoptar de maneira repetida a partir de hoxe para non agardar os 18 días que marca o calendario do Sergas”, lamenta Castaño. Una situacón “lamentable e que non se pode admitir”, setencia el alcalde, que pide una solución urgente al problema.