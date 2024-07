Catoira exalta el nexo de Plácido Castro y la Vikinga con una exposición y unas “cuncas” especiales

El Concello de Catoira exaltará este año la figura del intelectual gallego Plácido Castro con la Romaría Vikinga, pues fue uno de sus fundadores. Así, ofrecerá una exposición formada por diez paneles en los que se repasará su vida y obra, pero además, pondrá a la venta unas “cuncas” gravadas con diseños originales suyos; laberintos y cérvidos esquemáticos que recuerdan a los petroglifcos y figuras geométricas.

La Fundación que lleva su nombre ha cedido los derechos y su secretario, Jacobo Domínguez, explicó que el galeguista “defendía as raíces celtas das culturas atlánticas (...) e que había que promocionar a terra a partir da posta en valor das tradicións, algo que na súa época era revolucionario, así que o vería con bos ollos”, apuntó.

Cabe recordar que Catoira es miembro del patronato de la entidad y el concejal de Cultura, Raúl Gómez, animó a los vecinos a ver la muestra, que permanecerá hasta finales de agosto, para conocer un poco más al también traductor que estuvo “moi vencellado ao Ateneo Ullá que, grazas ao seu interese polas sagas do norte do pobo vikingo, foi responsable, xunto a outros do nacemento da Romaría, en 1961”. Y en cuanto a las tazas, cree que es una forma “singular de salvagadar e reivindicar o noso patrimonio”.