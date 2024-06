Catoira licita la construcción de un vestuario y un baño público en el campo de fútbol de As Lombas

El Concello de Catoira ha sacado a licitación las obras de mejora de las instalaciones del campo de fútbol de As Lombas. Entre las actuaciones que se realizarán se incluye un baño para dar servicio al público que asiste a los partidos y entrenamientos y también se hará un nuevo vestuario para deportistas, fundamentalmente para atender equipos mixtos tanto de regional como del fútbol base, ya que hasta ahora no había espacios habilitados suficientes. La tercera de las actuaciones consistirá en instalar un nuevo alumbrado más eficiente, que consuma menos y de mayor potencia, para permitir los entrenamientos y competiciones por la noche, algo imposible hasta ahora ya que la distancia de las columnas de luz al terreno de juego no era suficiente limitando la actividad a las horas de día.



El proyecto asciende a una inversión total cercana a los 95.500 euros, IVA incluido que el Concello financiará íntegramente con fondos de la Diputación de Pontevedra, a través de los programas del Plan extraordinario de infraestructuras deportivas y del Plan +Provincia.



Las empresas interesadas en la actuación tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 15 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp). En cuanto a la adjudicación, se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio. Así, de un máximo de 100 puntos, se evaluará con hasta 80 puntos la mejor propuesta económica (teniendo en cuenta que las propuestas que presenten los licitadores no podrán superar en ningún caso el importe señalado como presupuesto base) y con hasta 20 puntos la ampliación del plazo de garantía, que está fijado inicialmente en un año.



El alcalde vikingo, Xoán Castaño, anunció en febrero de este año la actuación de mejora tras llegar a un acuerdo con el Catoira SD tras las demandas del club deportivo para modernizar y adecuar a sus necesidades sus instalaciones.