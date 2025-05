Catoira se moviliza para exigir al Sergas la dotación de médicos para el centro de salud

Decenas de vecinos se concentraron ayer ante las puertas del centro de salud de Catoira para expresar su malestar ante el Sergas por la falta de médicos en el ambulatorio durante toda esta semana. Sin pancartas ni lemas de ningún tipo, los afectados lamentaron que se hayan cerrado las consultas como consecuencia de que ninguna de las dos doctoras asignadas a este centro de salud esté disponible durante toda la semana.

El hecho de que ya se haya alertado a los vecinos de que no habrá sustituciones deja al centro de salud únicamente con el servicio de enfermería, lo que implica que las urgencias tengan que ser derivadas al Hospital do Salnés, ya que también tienen la directriz de no traspasarlas al ambulatorio de San Roque, en Vilagarcía, ya que también se encuentra al borde de su límite de capacidad.

El alcalde manifestó al respecto que “a situación é insostible” y considera que “é un delito que se estea xogando coa vida da xente”, por lo que “non podemos permitir que a nosa comunidade siga estando desprotexida”.

El primer edil catoirense se muestra “indignado” ante “a falta de planificación e solucións por parte do Sergas” y de ahí que apoye las reivindicaciones y movilizaciones por parte de los vecinos afectados.

Xoán Castaño solicitó una reunión urgente con el gerente del Sergas “ante a tremenda crise sanitaria que está a vivir Catoira” al que le reclamará la adopción de medidas “de inmediato”.

Las movilizaciones que se iniciaron ayer están alentadas por el propio gobierno local, que se puso en contacto con la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública para “organizar protestas co fin de presionar ao Sergas e poñer fin ao desleixo sanitario que estamos a padecer”.

El problema de la atención sanitaria en el municipio no es nueva. Desde el Concello remarcan que durante los últimos meses cuando había falta de personal se realizaron “prolongacións” con suplencias para cubrir parcialmente la demanda, “pero só os lunes, martes e mércores, e apenas cunha axenda pechada, sen admitir novas citas”.

De este modo, el centro de salud “quedou desprovisto o xoves e venres” pasado y esta semana “xa se anunciou que ningunha das doutoras estará presente”.